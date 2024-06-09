國安法凌駕性威力 董經緯：不容削弱矮化架空

農融：不是要把香港鎖起來

中央港澳辦副主任農融在主題演講則表示，國安法律從來不是要把香港鎖起來，而是為了精準辨識盜賊、保護朋友。

董經緯在開幕致辭指出，國安法開啟特區國安法制體系建設歷史進程，23條立法則為國安法補齊本地立法的空白，並鞏固特區憲制秩序，他又說，香港在「由治及興」的過程，風險挑戰一刻不會遠離，但大勢不可逆轉、不容阻擋。董經緯表示，特區國安委與駐港國安公署執行機制共同發揮作用，才能切實堵住香港維護國家安全的法律漏洞，又稱，明白在「一國兩制」下實施香港國安法律，必然會遇到複雜課題。

外交部駐港特派員公署特派員崔建春則在開幕致辭提到，國安立法是國際通例，但個別國家仍不停針對國安法、《維護國家安全條例》，以至特區政府的司法行為，發表不實言論，甚至威脅採取制裁措施。他說，公署將本着「安危不貳其志，險易不革其心」精神，堅決反對一切強權政治和霸凌行徑，及時對外部干預行為「亮劍出擊」。

論壇設有兩節主題演講，其中一節由農融主講，他認為，從國安法制定到《維護國家安全條例》通過實施，香港告別動盪不安局面；形容今天香港是「人心思定，人心相聚」。他表示，國安法律從來不是要把香港鎖起來，而是為了精準辨識盜賊、保護朋友，營造更安全、自由、開放及可預期的營商環境，香港依然是世界最自由、最開放的經濟體。國安法律是香港長治久安牢住制度根基。

基本法委員會副主任、法工委副主任張勇在另一節主題演講表示，23條立法屬「一國兩制」中具歷史意義的大事，但提醒「安不可忘危，治不可以忘亂」，而決定國家安全的方針政策和指導原則等責任，特區則負有維護國家安全的憲制責任，香港任何機構、組織和個人都應遵守法律，不得從事危害中國國家安全的行為和活動。