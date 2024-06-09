鄭雁雄論國安案 重實效結果法律尊嚴 初選案45人定罪「傳正確法治觀念」

鄭雁雄昨致辭表示，落實「雙法雙機制」重點在於法律實效和威懾作用，包括須確保危害國家安全行為得到懲治，非罪行為則得到法律保障，而執法及施法仍有大量工作。他提到，現時涉危害國家安全而被捕有298人、百多人候審，以及13人被通緝，反映機制有效保障國安。

鄭稱，在實踐機制的過程中，需清晰把握法律的立法原意，針對各類突發情况和事件，完善實施細則，並準確地界定涉事主體的罪與非罪、罪行大小及嚴重程度。辦理國安案件時，要防止外部勢力干預破壞，依法打擊各類反中亂港活動，必須嚴格依法執法施法，體現法律的尊嚴和實際效果，「不能以過程公正替代結果正義，更不能以悲憫之心替代法律尊嚴」。

特首李家超致辭時稱，地緣政治局勢日益複雜，香港面對千變萬化的國家安全風險，稱外部勢力不斷指摘和干預本港執法行動，潛逃海外的「反中亂港分子」勾結外部勢力，認為本港需認識國家安全的複雜、嚴峻形勢，不能「好了傷口忘了痛、不能讓傷口再被挖開」。他說，維護國安除了是政府的責任，更是香港全社會的「應有之義」，而政府將繼續做妥維護國家安全法律的解說工作，不斷推動國家安全教育、愛國主義教育及中華文化教育。

林定國：香港沒有鬆懈本錢

律政司長林定國致辭時稱，一些國家因香港在國家發展中扮演獨特地位，企圖將香港「去功能化、去國際化」，稱本港「沒有鬆懈（國安）的本錢」。他批評，有對國家和香港不友善的勢力正不斷抹黑、歪曲和攻擊本港的維護國家安全法律，意圖削弱市民大眾以及其他地區對國家安全法律及整個法律制度和法治環境的信心；認為培養和鞏固市民自信，方可令市民免於受不當言行影響，同時亦更有底氣向外澄清對國家安全法律的誤解及疑問。

「國安法律論壇」今年以「回顧與展望 發展新台階」為主題，共設4個座談環節，最後的座談環節，林定國與台下年輕人討論國安工作。他表示，《國安條例》通過後，批評是否構成煽動意圖，要看上文下理，表達意見的環境、場合和語氣，如果旨在挑起仇恨，或反對國家的根本制度，涉及憲制秩序，例如反對中國奉行社會主義及由中國共產黨領導，又或者推行港獨，就屬於違法，至於經濟民生議題，不單可以批評，更應該批評政府，政府才可做得更好。