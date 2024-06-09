林世雄：的士車隊做不好 可削規模停牌

要交投訴處理乘客評分資料 不佳先警告

林世雄稱，首階段僅發5個車隊牌照是參考外國的士車隊規模和情况，今次亦是香港首次發展的士車隊，當局認為需謹慎確保申請者有能力管理；又說質素及服務水平比牌照數重要，盼首批車隊可獲口碑。

對於如何監察車隊，林稱會要求車隊就如何處理投訴、乘客評分等交資料，做得不好會警告，沒改善可減規模甚至暫停車隊牌照。他認為停牌不應出現，因屬最嚴重情况，加上有15隊申請反映業界期望改善的士服務，相信計劃開始或有「沙沙石石」，但有信心當局只要提要求車隊就會改善。

至於網約車規管問題，林稱相關研究已到最後階段，會就如何改善現有法律、更有效處理違規網約車，以及管理網約車平台入手，將來只有的士和有牌照出租私家車才能從事網約車，下月公布調研結果。

香港來往北京和上海的高鐵動臥列車周五（15日）起逢周五至一開出，林形容是很標誌的服務，未來會視乎需要與國鐵集團商討可否加密至每天均有班次。 林昨亦在網誌透露，將在動臥列車開通當日與乘客一同乘坐首發列車往北京西，又說自己在路政署鐵路拓展處任職時，有10年時間負責推動高鐵香港段規劃、設計到建造，現作為局長則負責高鐵香港段營運發展。