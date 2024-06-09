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楊何：公務員有義務撐政策 不應以公職身分批評

【明報專訊】政府前日頒布更新版《公務員守則》，列出公務員須恪守的12項基本信念和操守準則，其中保留「政治中立」，同時加入「維護憲制秩序及國家安全」及「保密原則」等。公務員事務局長楊何蓓茵昨在商台《政經星期六》稱，過往曾有人誤解公務員不支持政府也不反對政府，就是中立，「這個其實很錯」，又說公務員也有政治生活，惟參與時不應與自身工作構成利益衝突。

新版守則無新要求 因應23條調整

楊何蓓茵表示，更新版《守則》內容並非新要求，只是更有系統及清楚地闡釋，並因應《維護國家安全條例》實施而調整。她指出，《條例》列明公務員工作時，必須將國家安全放在很高位置，國安是工作一部分，當局亦會繼續提供宣傳教育及培訓，讓公務員了解整體國家安全觀。

公務員可示威遊行 要避遭誤會政府撐

至於公務員可否參與遊行活動等，楊何蓓茵舉例稱，一般市民亦需小心部分示威遊行活動會否變質或被騎劫，公務員參與時更要避免外間誤以為是政府或某些公務員支持活動，該做法同樣適用於社交媒體。她指出，政府醞釀或內部檢討政策時會鼓勵同事進言，但作為公務員有義務支持政府政策，政策推出後就不應以公職身分批評，即使以個人身分表達意見，亦需小心不要讓外界視為官方意見或聯繫到其公職上，尤其是較高級公務員。

《守則》亦要求公務員保護國家秘密，楊何蓓茵稱，公務員一向要遵守《官方機密條例》，加入相關內容是令大家有認知、有意識，以更加小心處理及遵守國家的秘密。

至於公務員加薪3%有否調整空間，她說交由行政會議決定，不能代其回答，但考慮到政府財赤，需審慎理財，相信再調整空間不大。

相關字詞﹕公務員守則 楊何蓓茵

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