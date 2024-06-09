明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

港鐵電動巴士首航 逾百人迎頭班車

【明報專訊】港鐵電動巴士Z01昨正式投入服務，行走K54線來往和田邨、港鐵兆康站及屯門市中心。巴士中午12時於兆康站首航，現場逾百名巴士迷排隊等候上車，氣氛熱烈。

電動巴士約11時半於兆康站亮相，巴士迷紛紛舉起手機拍攝，不斷歡呼「好靚」、「開門」。排在首航隊伍最前的黎先生第二次參加巴士首航，約早上5時已與朋友到場等候，「想第一個上巴士」。第一次參加巴士首航的葉同學則希望新巴士可令香港環境更好，大讚港鐵電動巴士載客量大。

樓梯增採光 車頭設樹擋應對屯元天路况

首航隊伍於10時半截龍，截龍後仍有數十人排隊。巴士迷林先生到達時首航已截龍，不過未有失望，「能見到巴士就已經很開心，又稱較早時有去車廠看新巴士，覺得外形和顏色都十分好看，各項數據也令人滿意，與期待一致，希望港鐵可引入更多該型號巴士。目送首航車次離開後，林先生稱會等待乘搭下一班次。

港鐵電動巴士車身呈白綠配色，共計86個座位、29個企位，可載客115人。座位設計較普通巴士更寬闊，樓梯則採玻璃窗和LED燈照明，增加採光。為適應屯元天樹木較多的路况，電動巴士車頭特別增加樹擋，保障行車安全。

港鐵：每日只需單次充電 減六成碳排

港鐵營運主管（屯馬線、輕鐵及巴士）陳志雄表示，首輛電動巴士耗資達7位數，編號「Z01」中的「Z」代表Zero Emission（零排放）。該巴士充電時長約3小時，續航里程逾220公里，最高速度每小時70公里，一次充電足夠一日的營運。

陳又稱，新巴士較柴油巴士減少逾六成碳排放，且電動摩打驅動設計可減省等候期間能源消耗，更適合上落客頻繁的港鐵接駁車。另外，電動巴士行駛期間車廂更靜，空氣質素亦較普通巴士好。

港鐵預計2026年底前將引入逾30輛電動巴士，逐步替換傳統柴油巴士。港鐵將在屯門車廠及天水圍站附近增設電動巴士充電站。

上 / 下一篇新聞