已辦10年 亞洲玩具展暫別香江

「團隊有不同發展」 未提關九展否

該展覽2014年起在港舉辦，至新冠疫情停辦3年，去年復辦時負責人受訪稱，展覽復辦後吸引大量海外及內地展商參加，更有不少公司要在候補名單。

TOYSOUL亞洲玩具展以往一直在九龍灣國際展貿中心舉行，九展今年內將重建，早前宣布營運至本月30日。展覽營運團隊前日發帖時未提停辦是否與場地有關。翻查資料，展覽負責人去年受訪曾稱，因應九展拆卸，會研究今年更改場地，會展、西九及啟德均在考慮之列，並強調場地大小非首要考慮因素，最重要是便利參展商及入場者。

星光大道美食街揭幕 開至下周日

另外，端午節長周末昨展開，旅發局統籌的一系列節慶活動亦開鑼，「嚐味當夏美食街」昨率先在尖沙嘴星光大道揭幕，10個攤檔供應應節瑤柱蛋黃鹹肉糉、本地特色小食及消暑飲品甜品等，活動至下周日（16日），每日中午12時至晚上9時開放。明日端午節正日晚上8時灣仔海濱會有端午節主題無人機表演，屆時會以1000架無人機拼出卡通糉、龍舟競渡、飛龍等節慶圖案。壓軸的香港國際龍舟邀請賽則於下周六及日（15及16日）在尖東海旁舉行；15日晚上8時灣仔海濱亦會有海上煙火表演。無人機表演及海上煙火表演前兩小時將在灣仔碼頭入口免費派發雪糕，每人限取一杯，送完即止。