中大AI App 可測曾否患抑鬱

2015年香港精神健康調查指出，僅26%常見精神障礙（包括抑鬱症及焦慮症）患者會尋求精神健康服務，美國亦有研究發現患者情緒病發病到求醫平均歷時6至8年，大部分患者因缺乏意識、害怕被歧視或尋求服務時遇到困難未能及時尋求醫療協助。中大精神科學系主任榮潤國表示，有關程式將提升患者對抑鬱症的認知，早診斷、早治療，並減輕醫療體系負擔。

綜合表情說話判斷 盼助早診斷

為驗證「多模態數據分析」對抑鬱症診斷的成效，中大精神學系利用程式做對照研究，共有101名抑鬱症患者和82名無精神障礙人士參與。研究發現，抑鬱症患者多眉頭緊皺，前額與眉頭皺縮成Ω狀（Omega Sign），較少嘴角向上，說話時傾向使用第一人稱，較常使用消極詞彙，且語速變慢、停頓時間有較大變化。患者也會減少活動時間，作息時間亦呈延遲。抑鬱症患者及康復者自評的快樂指數則均較非患者低。

增回饋功能後向公眾開放 料需最少一年

有參與研究的患者認為，程式有助於未接受過精神輔導的人，但目前需每日4次、連續7天測評，負擔較大。該患者希望程序可用AI即時給予用家意見和互動，而非重複相同問題，才能吸引用家更多使用。針對患者意見，中大精神科學系助理教授李汶浩稱，將進一步研究減少所需測評次數，並研發即時回饋功能。

應用程式目前僅開放予參與研究者。榮潤國稱程式將在即時回饋功能完成後向公眾開放，預計需最少一年時間。團隊後續已研究程序在預測患者對抗抑鬱藥的治療反應方面的應用，正招募志願者。