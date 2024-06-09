青年滿身傷遭棄北院外亡 重案查涉借債否 追緝兩三漢

死者24歲姓黃，身上有多處瘀傷、面部腫脹，傷勢可疑，不排除曾遭施襲，死因有待驗屍確認。大批警員昨早到北區醫院急症室及保健路等多處調查，其中保健路祥龍圍村對開紅綠燈位置拉起封鎖線，疑為事主倒卧位置。警員另查問附近商店閉路電視錄影。至晚上8時許，遺體被仵工從醫院舁送殮房。

事發昨清晨5時49分，警方接獲途人報案稱北區醫院對開保健路有男子昏迷，身上有多處瘀傷，男子送入北區醫院搶救後不治。根據涉事閉路電視片段，曾有一輛深色私家車駛至現場過路處，兩名身穿黑衣及戴白色手套男子，將一人形物從後座抬下車，置於行人路，二人其後上車，車輛亦駛離現場，過程不足30秒。男子其後送往北區醫院搶救，不足一小時證實不治。

身無身分證 有人目擊兩漢搬事主落車

現場消息稱，報案人報稱從祥龍圍村往北區醫院方向過馬路期間，發現有車輛停泊在燈位附近，有兩名男子從車上將一名男子搬到路邊，車輛離去後則見到事主倒臥紅綠燈旁，於是報案。據悉死者身上無身分證明文件。下午2時許，一名女親友到醫院了解及認屍。據了解，死者從事資訊科技相關工作，多在家中工作，較早前曾表示外出見工，詎料一去不返。