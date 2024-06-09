明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

青年滿身傷遭棄北院外亡 重案查涉借債否 追緝兩三漢

【明報專訊】24歲男子昨清晨被人棄於北區醫院對開，他被發現時昏迷，全身有多處可疑傷勢，送院搶救後不治。案件暫列送院時死亡，由新界北重案組跟進，正調查案件是否與借債活動有關，並追緝兩三名男子。

死者24歲姓黃，身上有多處瘀傷、面部腫脹，傷勢可疑，不排除曾遭施襲，死因有待驗屍確認。大批警員昨早到北區醫院急症室及保健路等多處調查，其中保健路祥龍圍村對開紅綠燈位置拉起封鎖線，疑為事主倒卧位置。警員另查問附近商店閉路電視錄影。至晚上8時許，遺體被仵工從醫院舁送殮房。

事發昨清晨5時49分，警方接獲途人報案稱北區醫院對開保健路有男子昏迷，身上有多處瘀傷，男子送入北區醫院搶救後不治。根據涉事閉路電視片段，曾有一輛深色私家車駛至現場過路處，兩名身穿黑衣及戴白色手套男子，將一人形物從後座抬下車，置於行人路，二人其後上車，車輛亦駛離現場，過程不足30秒。男子其後送往北區醫院搶救，不足一小時證實不治。

身無身分證 有人目擊兩漢搬事主落車

現場消息稱，報案人報稱從祥龍圍村往北區醫院方向過馬路期間，發現有車輛停泊在燈位附近，有兩名男子從車上將一名男子搬到路邊，車輛離去後則見到事主倒臥紅綠燈旁，於是報案。據悉死者身上無身分證明文件。下午2時許，一名女親友到醫院了解及認屍。據了解，死者從事資訊科技相關工作，多在家中工作，較早前曾表示外出見工，詎料一去不返。

上 / 下一篇新聞