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鄧家彪探疑受虐女嬰：小雪兒術後良好 有笑有喊伸手要抱

【明報專訊】女嬰「小雪兒」今年1月疑遭屯門仁愛堂社區保母虐待，致腦部出現血塊及左眼腫脹，上周一（3日）在屯門醫院接受重置頭顱骨手術。有立法會議員前晚探望小雪兒，稱她術後狀况良好，毋須再服止痛藥，亦沒有發燒和感染，且會伸手要人抱，但其右腳暫仍無法活動，眼睛亦有細胞受損，有待兩周後拆線再評估是否有後遺症等。

右腳暫無反應眼細胞受損

待兩周後評估有否後遺症

立法會議員鄧家彪昨在社交平台講述小雪兒情况，形容她「精靈硬淨」。鄧家彪回應本報查詢時稱，小雪兒如一般小朋友般對外界互動有反應，「有笑有喊」，更主動伸手要他抱，形容她性格活潑開朗，眼神精靈，惟其右腳仍無法動彈，右手活動能力和反應亦較差。

鄧家彪引述醫生稱，需待小雪兒術後穩定，再評估其手腳協調能力、器官及視力等情况，另要待她有基本表達能力，才可再做詳細的眼科評估。

鄧續稱，小雪兒將在手術後14日拆線，暫沒安排其他手術，這幾天仍為關鍵期，須避免受感染。他說小雪兒媽媽見到女兒情况理想「好感恩」，見到他人對小雪兒的恢復反應正面，信心亦提高，並提及社署有為小雪兒一家提供協助，包括照顧大女兒及安排小雪兒出院後的康復治療。

今年1月25日下午，屯門仁愛堂的社區保母為小雪兒洗澡後發現她抽搐，透過社區中心通知其父母，經醫生檢查發現小雪兒腦有血塊、右眼腫脹。33歲姓鍾社區保母其後涉虐兒被捕。小雪兒母親早前接受傳媒訪問時稱，女兒左腦嚴重萎縮，右邊身近乎癱瘓。

相關字詞﹕鄧家彪 仁愛堂 虐兒 小雪兒

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