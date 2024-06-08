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歐頂級球場普遍 全港首試 啟德青年運動場草坪即鋪即用

【明報專訊】啟德體育園明年上半年啟用，當中可容納約5000名觀眾的啟德青年運動場，近日完成鋪設草坪工程，為全港首個採用「即鋪即用」（Lay and Play）新技術鋪設草坪的公眾運動場。啟德體育園稱，混合草坪能使球場在不同天氣條件下更耐用和更耐磨，延長比賽季節，亦提供良好的穩固性和彈性，有更佳的減震效果，可幫助運動員保持平衡及預防受傷。

混合草坪更耐用耐磨

園方表示，運動場的混合草坪由約95%百慕達草組成，餘下少於5%是人造草纖維，同屬真草草坪，保持自然草的質感，同時耐用耐磨，即使在炎熱和乾燥的氣候下，也能保持良好的品質生長。該草坪於珠海約一萬平方米的草坪種植場培植，完全成熟後分5天收割，並將草皮分紮成約650卷，每卷寬1.2米、長10米，利用排卡車經陸路運至香港鋪設。園方亦在球場周邊地底安裝雨水收集系統，優化草坪的維護和灌溉。

啟德體育園營運經理范偉華稱，「即鋪即用」技術廣泛應用於歐洲頂級聯賽場地，包括晏菲路球場、倫敦體育場及溫布萊球場等，技術團隊會在草毯覆蓋輕量種植砂，經簡單梳理草莖後，即可作賽事及活動用途。他形容這種技術高效，免卻長時間在場地種植，令草坪保養及維護工作更具彈性。啟德體育園總經理（運動草坪及園景）Malcolm Caddies表示，混合草坪中的人造草纖維能在賽事中吸收磨損，令草地更加耐用。

內地培植 收割即日運港

啟德青年運動場項目工程已進入最後建設階段，符合國際標準的場地設施如田徑賽道、球場燈及相關設備將陸續完成安裝及測試；未來除支援各體育總會、學界和其他持分組織推廣體育發展外，亦會安排適當時段向公眾開放緩跑活動。啟德體育園預計主要設施可於今年底落成，並開始舉行各項測試活動，待檢視試業活動及各項測試滿意後，料2025年上半年啟用。

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