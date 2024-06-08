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港聞

港聞二

法律生暴動罪脫 律政司上訴得直重審

【明報專訊】2019年8月31日港島區衝突，法律系女生經審訊後裁定暴動及藏武罪脫。律政司申請案件呈述上訴，上訴庭昨開庭審理，即日裁定律政司上訴得直，下令撤銷暴動罪的無罪裁決，發還原審法官處理。案件押後至8月1日在區院提訊，女生獲准以1萬元現金、不准離港等條件保釋。

答辯人為法律系女生湯嘉欣，據悉另一答辯人、男護理員楊光智已離港。湯被控暴動及在公眾地方管有攻擊性武器罪，原審裁定兩罪不成立，律政司就兩罪申請案件呈述上訴。上訴庭昨批准律政司就暴動罪上訴，但駁回藏武罪的上訴。

律政司高級助理刑事檢控專員蕭啟業庭上稱，答辯人被捕時搜出防毒面具、雨傘和行山杖，另在背包搜出護膝和鴨舌帽，足以推論曾參與暴動。律政司又指答辯人在灣仔道被警員截停，屬於暴動邊陲範圍，亦是其他示威者的逃跑方向。

官：有裝備 推斷有意肢體接觸

答辯方回應稱，答辯人被捕位置非示威者的必經之路，不代表她曾參與暴動。上訴庭法官潘敏琦反駁，片段顯示過百名黑衣人循同一方向逃跑，可視為暴動的事實根據。法官彭偉昌則稱，若將本案「拉闊」，答辯人身上有行山杖等裝備，可以推論有意和警方肢體接觸，「若參加遊行不想有衝突，帶呢啲做咩呢？」

至於藏武罪，律政司指原審法官不接納負責拘捕的警員證供，裁定警員發現答辯人有雷射筆後，沒有警誡。律政司提出，事發於社會運動早期，警員未必知道雷射筆的殺傷力，所以沒有警誡。上訴庭法官彭寶琴質疑，律政司可以抨擊原審法官的裁決理據，但不是案件呈述要處理的議題。

【案件編號：CACC 150/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕律政司上訴 案件呈述 暴動罪 831祈禱大遊行 反修例風波

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