青年暴動傷兩警 出獄收律師信 律政司索170萬僱員補償兼訟費

據了解，梁未能在限期前繳清170萬元，律政司或會循民事索償向他繼續追討款項。

據悉未繳清 律政司或民事索償

梁柏添（案發時23歲，報稱侍應）於2020年承認兩項暴動罪，被判囚4年，去年提早獲釋。律政司今年5月向梁發律師信，指梁在新城市廣場暴動中導致警員張歷恆及郭兆恒受傷，當中一人放取336天全薪病假，另一人放取42天全薪病假及獲得1%永久喪失工作能力的補償，警方向梁追討以上僱員補償的金額與相關訟費共約170萬元，須於兩周內繳清。隨函夾附繳款單。

翻查資料，2022年5月梁服刑期間，張及郭已分別入稟區域法院，向梁及另外兩名同涉暴動罪的被告龔志遠及李文謙，提出傷亡索償，但未有列明索償金額。

兩警曾索賠 專家料不會重疊

大律師嚴康焯向本報表示，由僱主先向受傷僱員墊付工傷病假薪金，然後向意外的負責人追討僱主因補償僱員而引致的損失，做法普遍，亦適用於政府部門及公司。

嚴又稱，警方與受傷警員分開向示威者索償，但兩者索償項目理應有分別，例如警方就賠償受傷警員的病假薪金向示威者索賠，受傷警員不能再向示威者索取相同項目的賠償，但可索償其他項目，例如精神方面的賠償，換言之同一項目一般不會雙重賠償。

（反修例風暴）