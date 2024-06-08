被捕後表明欲做金手指 屠龍證人：想篤多啲人

彭軍壕供稱，2019年9月前往台灣軍訓的活動暴力，旨在準備日後行動。代表被告賴振邦的辯方大律師是香媛問彭是否同意暴力，彭表示不同意，在11月屠龍小隊索槍時，彭私下向吳智鴻反映不贊成暴力，但吳沒回覆。彭稱之後主要幫吳運送物品。

辯方指組炸彈賴振邦不在場

彭軍壕不同意

同年10月，彭按吳智鴻指示和賴、許湛榮到旅館擬向警方投擲鏹水彈，是香媛提及吳準備4樽鏹水，問彭是否同意計劃，自己都會掟鏹水彈；彭稱有可能。是香媛續指，吳物色位置屬重要時刻，時機一到就擲鏹水彈，但彭此時外出買食物，「早唔買，遲唔買」；彭同意，稱「肚餓就買嘢食」。是香媛指彭虛構買食物一事，賴並不在場；彭否認。

對於彭供稱11月和賴振邦入浸大和城大爆竊實驗室，是香媛指彭在錄影會面卻說他只在校外；彭解釋他錄口供時「仲有少少僥倖心態」、「講少啲」。是香媛指彭講過打算認罪及與警方合作，但顯然並非真話；彭承認。是香媛提出，賴沒有到兩間大學，偷化學原料的是彭軍壕；彭不同意。是香媛又指同月有份試槍的人都有蒙面，故彭不認得他們；彭否認。

談及11月吳智鴻和彭到賴振邦的「3C工作室」試爆炸彈，是香媛稱，彭說賴振邦在梯間試爆，實情是彭所做，彭表示不同意。至12月，吳智鴻召隊員彭、賴，與屠龍小隊、閃燈隊到酒吧，是香媛指那次純粹飲酒娛樂，無人懷疑閉路電視收音；彭一概否認。是香媛續稱，數天後吳、彭在香港華仁書院組裝炸彈，其間賴沒現身；彭不同意。

否認想加重他人罪責

是香媛指彭於2020年1月被捕後保釋被拒，他要求下，在2月初與警方見面，表達做「金手指」的意向，是香媛問彭是否打算「篤多啲人出嚟」；彭說同意，稱除了案中被告之外，有更多相關的人。是香媛質疑彭為了博取做「金手指」，加重別人罪責而減輕自己的，彭否認。

代表被告許湛榮的大律師陳偉彥盤問提及，彭於2014年認識十幾歲的吳智鴻及許湛榮，吳、許所屬的鐵馬組嚴格而言不是組織；彭認同。陳指吳、許是中學同學、「華仁仔」，而且是形影不離的「孖公仔」；彭認同，但他不知2013年吳智鴻為情企圖自殺，在外國留學的許返港陪伴吳。陳又指吳邀請許參加彭說的台灣軍訓，是因為正值許的生日，團友為他舉辦生日會；彭說不知道。彭確認在12月行動前夕，吳沒提及許有角色任務。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

明報記者

（反修例風暴）