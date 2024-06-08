明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

被捕後表明欲做金手指 屠龍證人：想篤多啲人

【明報專訊】《反恐條例》首案，屠龍小隊和無名組織涉策劃2019年殺警，昨日在高院踏入第30天審訊。屬無名組織的彭軍壕接受盤問，辯方指在無名組織隊長吳智鴻帶領擲鏹水彈、試爆炸彈、試槍，以至組裝炸彈，賴振邦都不在場；彭不同意。彭被捕後表明有意做「金手指」，他承認「諗住篤多啲人出嚟」，但否認「拉多啲人落水」。

彭軍壕供稱，2019年9月前往台灣軍訓的活動暴力，旨在準備日後行動。代表被告賴振邦的辯方大律師是香媛問彭是否同意暴力，彭表示不同意，在11月屠龍小隊索槍時，彭私下向吳智鴻反映不贊成暴力，但吳沒回覆。彭稱之後主要幫吳運送物品。

辯方指組炸彈賴振邦不在場

彭軍壕不同意

同年10月，彭按吳智鴻指示和賴、許湛榮到旅館擬向警方投擲鏹水彈，是香媛提及吳準備4樽鏹水，問彭是否同意計劃，自己都會掟鏹水彈；彭稱有可能。是香媛續指，吳物色位置屬重要時刻，時機一到就擲鏹水彈，但彭此時外出買食物，「早唔買，遲唔買」；彭同意，稱「肚餓就買嘢食」。是香媛指彭虛構買食物一事，賴並不在場；彭否認。

對於彭供稱11月和賴振邦入浸大和城大爆竊實驗室，是香媛指彭在錄影會面卻說他只在校外；彭解釋他錄口供時「仲有少少僥倖心態」、「講少啲」。是香媛指彭講過打算認罪及與警方合作，但顯然並非真話；彭承認。是香媛提出，賴沒有到兩間大學，偷化學原料的是彭軍壕；彭不同意。是香媛又指同月有份試槍的人都有蒙面，故彭不認得他們；彭否認。

談及11月吳智鴻和彭到賴振邦的「3C工作室」試爆炸彈，是香媛稱，彭說賴振邦在梯間試爆，實情是彭所做，彭表示不同意。至12月，吳智鴻召隊員彭、賴，與屠龍小隊、閃燈隊到酒吧，是香媛指那次純粹飲酒娛樂，無人懷疑閉路電視收音；彭一概否認。是香媛續稱，數天後吳、彭在香港華仁書院組裝炸彈，其間賴沒現身；彭不同意。

否認想加重他人罪責

是香媛指彭於2020年1月被捕後保釋被拒，他要求下，在2月初與警方見面，表達做「金手指」的意向，是香媛問彭是否打算「篤多啲人出嚟」；彭說同意，稱除了案中被告之外，有更多相關的人。是香媛質疑彭為了博取做「金手指」，加重別人罪責而減輕自己的，彭否認。

代表被告許湛榮的大律師陳偉彥盤問提及，彭於2014年認識十幾歲的吳智鴻及許湛榮，吳、許所屬的鐵馬組嚴格而言不是組織；彭認同。陳指吳、許是中學同學、「華仁仔」，而且是形影不離的「孖公仔」；彭認同，但他不知2013年吳智鴻為情企圖自殺，在外國留學的許返港陪伴吳。陳又指吳邀請許參加彭說的台灣軍訓，是因為正值許的生日，團友為他舉辦生日會；彭說不知道。彭確認在12月行動前夕，吳沒提及許有角色任務。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕殺警 串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 反恐條例 金手指 屠龍小隊 反修例風波

上 / 下一篇新聞

社工局修例提修正 危國安終身禁註冊 正副主席互選變委任 成員由勞福局長監誓
社工局修例提修正 危國安終身禁註冊 正副主席互選變委任 成員由勞福局長監誓
《公務員守則》更新 「國安」成履職最重要因素
《公務員守則》更新 「國安」成履職最重要因素
牛頭角簡屋招標 一機構管兩項目
牛頭角簡屋招標 一機構管兩項目
小學教師認校內12次非禮女生 涉及8童 包括授課期間
小學教師認校內12次非禮女生 涉及8童 包括授課期間
圖書館溫習 母連番掌摑辱罵幼女被捕
圖書館溫習 母連番掌摑辱罵幼女被捕
北區醫院病人涉襲警搶槍被捕
北區醫院病人涉襲警搶槍被捕
平機推指引 倡平衡報道精神病議題
平機推指引 倡平衡報道精神病議題
港珠澳大橋測磚造假案 嘉科時任營運總監囚兩年半
港珠澳大橋測磚造假案 嘉科時任營運總監囚兩年半
內部電郵投訴警公然說謊 指革職太重 前檢控官覆核
內部電郵投訴警公然說謊 指革職太重 前檢控官覆核
醫療人力推算 牙醫2040年起變過剩 醫生短缺收窄護士加劇 物理治療師5年後有凸
醫療人力推算 牙醫2040年起變過剩 醫生短缺收窄護士加劇 物理治療師5年後有凸
否認禁加味煙削選擇權 醫衛局：可選擇戒煙
否認禁加味煙削選擇權 醫衛局：可選擇戒煙
吊臂斷鐵鏈 升降台車砸傷工人
吊臂斷鐵鏈 升降台車砸傷工人
一句鐘三虛報 消防隊目判囚5周
一句鐘三虛報 消防隊目判囚5周
首宗濫用公帑合謀案 3公司1董事共罰130萬元
首宗濫用公帑合謀案 3公司1董事共罰130萬元
入境處外交公署合辦「領事保護巡迴展」
入境處外交公署合辦「領事保護巡迴展」
多3海外法官留任 稱續撐港法治 岑耀信下周回應辭任 律政司：不減護法治決心
多3海外法官留任 稱續撐港法治 岑耀信下周回應辭任 律政司：不減護法治決心
英評論員稱辭任兩人曾協調 司法界料不關英政府壓力
英評論員稱辭任兩人曾協調 司法界料不關英政府壓力
玫瑰崗轉余二需兩周內交費 家長指逼揀 校方：採購需時
玫瑰崗轉余二需兩周內交費 家長指逼揀 校方：採購需時
婦捱撞捲的士底 旁人合力抬車救
婦捱撞捲的士底 旁人合力抬車救
網傳港大促經管學生交國家學歷認證 院方：正全面調查
網傳港大促經管學生交國家學歷認證 院方：正全面調查
遇查反抗 兩漢涉襲警藏毒被捕
遇查反抗 兩漢涉襲警藏毒被捕
青年暴動傷兩警 出獄收律師信 律政司索170萬僱員補償兼訟費
青年暴動傷兩警 出獄收律師信 律政司索170萬僱員補償兼訟費
法律生暴動罪脫 律政司上訴得直重審
法律生暴動罪脫 律政司上訴得直重審
屯門山頭試爆土彈男子罪成
屯門山頭試爆土彈男子罪成
歐頂級球場普遍 全港首試 啟德青年運動場草坪即鋪即用
歐頂級球場普遍 全港首試 啟德青年運動場草坪即鋪即用
九市速遞：疫下停3年 南沙郵輪港重開 「藍夢之歌」月底啟程 5日4夜往返越南下龍灣
九市速遞：疫下停3年 南沙郵輪港重開 「藍夢之歌」月底啟程 5日4夜往返越南下龍灣
九市速遞：佛山試裝1800智能渠蓋 遇異常即報
九市速遞：佛山試裝1800智能渠蓋 遇異常即報
九市速遞：深理工大學獲批成立 今年省內招生
九市速遞：深理工大學獲批成立 今年省內招生
九市速遞：電商東莞設歐國盃倉 5日內送抵全球
九市速遞：電商東莞設歐國盃倉 5日內送抵全球
灣區手記：廣州站維修 ／文：尚東美
灣區手記：廣州站維修 ／文：尚東美
【Emily】議員撐創科 孫東喊兩勻
【Emily】議員撐創科 孫東喊兩勻
【Emily】故宮館明代名畫展 兩幅一級文物坐鎮
【Emily】故宮館明代名畫展 兩幅一級文物坐鎮
【Emily】漁署今明搞領養日 有貓兔爬蟲
【Emily】漁署今明搞領養日 有貓兔爬蟲
【Emily】課外出彩 教大6學生獲校長嘉許
【Emily】課外出彩 教大6學生獲校長嘉許