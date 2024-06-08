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港聞

港聞二

網傳港大促經管學生交國家學歷認證 院方：正全面調查

【明報專訊】港大經管學院上月揭發有碩士生以假學歷申請入學並報警。網上流傳經管學院周四（6日）再致函學生，稱正就學生學歷「全面徹查（a thorough investigation）」，要求他們提交已獲國家教育部認證的學歷證明。

港大經管學院昨向本報確認，正全面調查學生的學歷真偽，但沒交代是否所有碩士生均須重新遞交學歷證明、調查會否擴展至學士生等，稱「已就事件向警方報案」，不便透露詳情。

須保學生努力不受少數人玷污

內地社交平台「小紅書」近日有帖文附上經管學院向學生發出的電郵，要求在讀生下周三（12日）前提供由國家教育部留學服務中心（CSCSE）發出的「國外學歷學位認證書」；尚未認證學歷的學生亦須向CSCSE遞交申請，並向學院提交確認申請的信息，倘他們有意報銷申請費用，亦可同時上載付款證明及銀行帳戶。

學院另於電郵開首解釋，絕大部分學生「正當地爭取到學位（rightfully earned a place）」，全面徹查旨在確保他們努力獲取的成就及成功，「不受少數人的行為玷污（are not tainted by the action of a few）」。

港大經管學院上月初證實有「極少數」入學申請個案涉提交虛假文件，正在調查，上月底報警。警方正調查案件，暫無人被捕。

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