網傳港大促經管學生交國家學歷認證 院方：正全面調查

港大經管學院昨向本報確認,正全面調查學生的學歷真偽,但沒交代是否所有碩士生均須重新遞交學歷證明、調查會否擴展至學士生等,稱「已就事件向警方報案」,不便透露詳情。

須保學生努力不受少數人玷污

內地社交平台「小紅書」近日有帖文附上經管學院向學生發出的電郵,要求在讀生下周三(12日)前提供由國家教育部留學服務中心(CSCSE)發出的「國外學歷學位認證書」;尚未認證學歷的學生亦須向CSCSE遞交申請,並向學院提交確認申請的信息,倘他們有意報銷申請費用,亦可同時上載付款證明及銀行帳戶。

學院另於電郵開首解釋,絕大部分學生「正當地爭取到學位(rightfully earned a place)」,全面徹查旨在確保他們努力獲取的成就及成功,「不受少數人的行為玷污(are not tainted by the action of a few)」。

港大經管學院上月初證實有「極少數」入學申請個案涉提交虛假文件,正在調查,上月底報警。警方正調查案件,暫無人被捕。