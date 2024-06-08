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玫瑰崗轉余二需兩周內交費 家長指逼揀 校方：採購需時

【明報專訊】玫瑰崗中學本學年結束後停辦，全體學生下學年可轉讀余振強紀念第二中學（下稱余二）。有玫瑰崗中學學生家長表示，余二要求學生在兩周內申請「留位」並繳交逾千元費用，一旦繳費將不設退款，質疑做法迫使學生「無得再揀學校」。余二昨向本報解釋，各項學生用品及服務的招標、採購程序需時，「有必要確定新學年學生人數」。

本報取得玫瑰崗中學代余二向學生派發的「學籍留位申請表格」，當中詳列12項收費，包括學生手冊、各科學習材料、家長會及學生會會費等，各年級收費合共870至1535元不等。表格另註明，學生須在本月17日或之前將「申請表格連同支票或現金」交回班主任。

稱支票須註明8‧1 不會提早兌

余二校長李德輝昨回覆本報表示，校方須按既定程序為新學年的學生用品及服務報價或招標，供應商將因應訂單規模調整價格，補訂的價錢或「有很大差異」，加上訂購需時，故在開學前「有必要確定新學年學生人數」。他強調，校方要求家長繳交的支票，日期註明8月1日，此前學校「不會、亦不可能」兌現款項。

李德輝補充，倘家長在學校招標、採購前未繳費，「學校自然不會為該名學生訂購任何用品或服務，也合理地視為『放棄學額』」；而當學校已訂購就不會退還款項，「不可能將費用轉嫁到其他學生身上」。

教局：屬雜費非留位費 已提遵規

教育局昨回覆本報稱，據悉余二收取的費用是「雜費」而非「留位費」，已提醒學校徵收費用或進行商業活動時，必須遵守指引及規定，並向家長說明各項物品和收費服務的安排。

玫瑰崗中學中三學生家長李太向本報表示，過去幾月已偕兒子到約10間中學「叩門」，大部分表明要待7、8月才能確定會否招收、招收多少插班生，批評余二做法只為「箍住學生」，逼他們轉讀余二，就算學生最終升讀其他中學，再不濟也可「撈一筆」。

李太又稱，已決定不繳交該筆費用，稱家境本不富裕，逾千元費用「是極大的經濟負擔」，不希望兒子因顧慮家庭財政而「錯失選擇學校的機會」。

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