英評論員稱辭任兩人曾協調 司法界料不關英政府壓力

法官辭任消息先由曾長期擔任英國廣播公司（BBC）資深法律新聞編輯的法律評論員Joshua Rozenberg披露，當時他披露郝廉思辭任，後來本報及英國傳媒進一步報道岑耀信也辭任。Rozenberg在博客提到，兩人辭任前曾協調（two resignations were co-ordinated in advance）。據本報了解，港府本周先後接獲兩人辭任，及至兩人在消息傳出後證實，司法機構及特首辦深夜再發稿回應。

英籍3年走4人 剩者年事高

2022年終院亦有英國最高法院兩名在任法官辭任，有資深法律界人士認為，先有在任英國法官辭職，今次再有兩名資歷較淺的英國前法官辭任，即使仍有相對資深的英國前法官留任續挺香港，但他們年事已高，任期屆滿亦未必續任。

兩名英國法官辭任後，終院海外法官中英國法官不再如過去佔多數，目前澳洲法官佔4人、英國3人，加拿大暫維持一人。另一資深法律界人士說，以終院案件數量，8個海外法官足夠，毋須擔心。