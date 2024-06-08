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多3海外法官留任 稱續撐港法治 岑耀信下周回應辭任 律政司：不減護法治決心

【明報專訊】兩名英國最高法院前法官辭任香港終審法院海外非常任法官後，終院海外法官減至8人，其中本月底將來港審訊的英國前最高法院長廖柏嘉（David Neuberger）及兩名較近期獲委任的澳洲法官祈顯義（Patrick Keane）、歐頌律（James Allsop）回覆本報查詢稱留任；至今共5名海外法官確認留任。其中一名辭任法官岑耀信（Jonathan Sumption），據悉下周將撰文回應事件。

廖柏嘉月底來港審兩案

律政司昨凌晨發聲明，對兩名海外法官辭任十分遺憾和可惜，感謝他們過去貢獻，強調事件「絕不會動搖或減損律政司堅持維護法治，包括法院獨立司法權的決心和信心」。

廖柏嘉向本報稱，目前意向是留任非常任法官，「並支持我在終院的同事（我對他們十分敬重），以及在一般層面上，盡我所能支持香港法治」（more generally to support the rule of law in Hong Kong, as best I can）。至於有兩名英國法官請辭，廖柏嘉認為是個人決定，不便由他評論。根據司法機構網頁資料，廖柏嘉月底將參與一宗家事法案件終審上訴，以及「8．18流水式集會」黎智英、吳靄儀、李柱銘等提出的終審上訴。

至於分別在去年及今年獲委任為海外非常任法官的祈顯義（Patrick Keane）及歐頌律（James Allsop），兩人回覆本報均表示將繼續留任，但不評論兩名英國法官辭任決定。祈顯義說，「我會繼續支持香港司法機構和法律專業界別。」

大律師會料不損終院職能

律師會撐港續留海外法官

大律師公會發聲明對兩名海外法官辭任深感遺憾，但深信不影響終院履行司法職能，亦對司法獨立有絕對信心。律師會聲明表示，強烈支持根據《基本法》繼續保留海外非常任法官在香港司法公義的角色，對本港司法獨立和誠信充滿信心。

辭任的郝廉思（Lawrence Collins）前日透過事務所解釋，辭任原因是香港政治形勢，強調續對終院及法官獨立性有最充分信心；最資深的英國法官賀輔明及澳洲法官范禮全前日回覆本報稱會留任，今年任期屆滿的加拿大籍法官麥嘉琳及英國籍法官范理申至昨日未回覆查詢。

明報記者

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