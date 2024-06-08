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港聞

港聞二

首宗濫用公帑合謀案 3公司1董事共罰130萬元

【明報專訊】4間公司及3人涉在創新科技署「遙距營商計劃」189份申請中從事掩護式投標，協助其中兩間公司中標成為服務供應商，獲批政府資助共約1300萬元，違反《競爭條例》，競委會去年入稟要求向涉案方施加罰款。競爭事務審裁處昨宣布，涉案者向申請計劃資助的企業提交報價時參與合謀行為，而競委會與當中3間公司和一名董事達成和解，涉案公司及董事須支付共131.2萬元罰款。

競委會與涉案者和解

認創科署項目圍標

競委會行政總裁畢仲明表示，本案屬首宗濫用公帑的合謀案件，亦是首次利用數據篩選識別可疑的投標模式，以及首次成功與公營機構（即生產力局）合作提控。

2020年4月，創新科技署推出遙距營商計劃（D-Biz），透過防疫基金資助本地企業採購資訊科技方案。達成和解的3間公司分別為「Multisoft Limited及其母公司數科集團控股有限公司」、「大碼頭企業有限公司及貴族護老院有限公司（BP/Noble）」、「KWEK Studio Limited」，以及KWEK董事兼股東鄧威俊。他們承認2020年5月至2021年9月提交報價時合謀定價、編配顧客、圍標及或分享影響競爭的敏感資料，違反第一行為守則，願意承擔法律責任。

審裁處頒令Multisoft罰款119萬元，BP/Noble罰款9萬元，鄧威俊罰款3.2萬元。Multisoft、BP/Noble及KWEK須支付調查費用，和解各方均須支付訟費。鄧被頒令取消公司董事資格，為期兩年。

【案件編號：CTEA 1/23】

相關字詞﹕和解 競爭事務委員會 合謀定價 防疫抗疫基金

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