一句鐘三虛報 消防隊目判囚5周

被告劉浩殷（46歲）已停職，被控於2023年5月17日，向筲箕灣消防局三度虛報，包括聲稱東區醫院的火警警報被啟動、有人在筲箕灣一商場高處危坐，以及有人在筲箕灣一幢住宅大廈被困升降機。被告另涉一項導致警力的浪費罪則被裁定不成立。

准保釋候上訴

辯方昨求情稱，被告任職消防逾20年，定罪對他已是很大懲罰，他將失去工作和長俸，家人亦須遷出宿舍；被告年紀不輕，在目前經濟環境下要重新就業，並非易事。

辯方又稱被告因案件飽受精神壓力，會見感化官時一度哭泣，堅持自己無辜。辯方冀法庭接納被告因意氣用事才犯案，背後不涉及惡作劇或政治，而是因宿舍外泊車問題所致。

求情稱因宿舍泊車問題引發

裁判官屈麗雯判刑時稱，報告顯示被告稱不上有悔意，但他過往背景良好，一直奉公守法，亦有正當職業；被告因案件前途盡毁，令人惋惜，惟案件性質嚴重，被告浪費消防處大量人力物力，令消防員疲於奔命，被告身為消防員，沒有以身作則，影響處方工作，須判處短期監禁。考慮被告背景良好可獲減刑，最終判囚5周。

【案件編號：ESCC2531/23】