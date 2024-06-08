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港聞

港聞二

否認禁加味煙削選擇權 醫衛局：可選擇戒煙

【明報專訊】政府提出10項短期控煙措施，包括禁止加味煙。醫衛局副秘書長李力綱昨稱禁止加味煙原則是避免市民在本地市面接觸到相關產品，至於是否禁止管有或禁入口，會在草擬條例階段訂定規管範圍。對於有意見批評禁止加味煙如剝奪市民選擇權，李不認同，認為吸煙的選擇權是偽命題，加味煙與傳統香煙一樣有禍害，煙民被煙癮「綁住」時已失去選擇權，控煙政策反令他們重獲選擇權，可選擇戒煙。

指排隊禁煙進取 盼循序漸進

10項短期控煙措施當中，較受關注為禁止排隊時吸煙，首階段涵蓋等候公共交通工具，以及排隊進入公營醫療機構、公眾娛樂場所等處所。李力綱昨在港台節目《千禧年代》形容有關做法較進取及創新，當局先選擇易於執行、常見的地點，希望循序漸進，形成排隊不應吸煙的社會氛圍。被問為何未涵蓋餐廳外排隊等位，他重申要循序漸進，公共交通上本身已禁煙，而進一步禁止排隊吸煙，對於市民是較易明白和易操作的起步點。

議員憂損來港意欲

副秘：非僅控煙影響

對於政府擬禁加味煙，批發及零售界立法會議員邵家輝在同一節目批評有如剝奪市民買煙的選擇權，又擔心會影響有吸加味煙習慣的旅客或商人來港意欲，而若只禁賣加味煙但准吸食，亦擔心私煙更猖獗。李力綱相信旅客來港重視整體及多元體驗，並非單是控煙措施就影響他們是否來港，相信旅客來港會想感受清新空氣。

信控煙10招降吸煙率

本港去年吸煙率為9.1%，政府目標明年降至7.8%。李力綱於商台節目《在晴朗的一天出發》說不覺得爭取吸煙率再下降是「不可能任務」，相信推出10項短期措施後很大機會可繼續降低吸煙率。

相關字詞﹕醫衛局 加味煙 控煙

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