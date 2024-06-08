醫療人力推算 牙醫2040年起變過剩 醫生短缺收窄護士加劇 物理治療師5年後有凸

原料明年過剩 牙齒衛生員變缺人

政府每隔3年做醫療人力推算。醫衛局向衛生事務委員會提交文件顯示，2023年推算結果以2019年為基準年，推算未來20至30年情况，涵蓋公私營醫療及社福界，考慮到人口變化等因素，以及截至去年底已知及規劃的政策，例如慢病共治計劃、口腔健康及牙科護理工作小組中期報告措施。推算計及2020至22年醫護離職潮，以及新增醫生特別註冊途徑的影響。

結果顯示牙醫短中期有短缺，其後轉趨充足，2040年多出20名，2045年更多出180名，反映近年增加本地牙科學額的成果。政府未來側重預防護理，上次推算預計牙齒衛生員明年起過剩，最新改為短缺，明年欠1500人，其後逐漸收窄。政府建議採取措施回應短中期牙醫不足，再觀察長期情况，並繼續增加牙齒衛生員培訓額。政府曾稱是次推算未涵蓋疫後北上「睇牙」趨勢。

職業治療師2045年多出580

專職醫療方面，物理治療師和職業治療師供應穩定，料前者2029年起過剩，至2045年多出2070人，後者於2045年多出580人。政府推算放射技師2037年後不再短缺，視光師需求則於2035年達頂峰，屆時欠940人，其後回落。政府建議引入非本地培訓物理治療師、職業治療師和放射技師，視光師則建議增培訓學額。

普通科護士2030年欠8700

政府推算未來醫生短缺逐漸收窄，亦較上次推算樂觀；普通科護士於2030年欠8700人，較上次推算欠缺3679人顯著擴大。

陳凱欣說醫療人力推算是以現有服務模式計算，建議政府調整服務和承諾目標，例如加強公營牙科和物理治療等服務，免浪費長遠人手。她說牙醫2040年過剩，中間10多年仍欠人手，政府不應停止增加本地培訓學額，應做好長遠服務規劃。