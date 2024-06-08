醫療人力推算 牙醫2040年起變過剩 醫生短缺收窄護士加劇 物理治療師5年後有凸

【明報專訊】政府近年逐步設新途徑引入多個非本地培訓醫療專業，包括正在立法會審議涉及牙醫的修例，以及下半年展開涉專職醫療人員的修例。醫衛局昨日公布「醫療人力推算2023」，顯示本港牙醫短中期會有短缺，但將於2040年人手過剩，物理治療師和職業治療師分別於2029和2030年後沒短缺，其後過剩。立法會衛生事務委員會主席陳凱欣建議日後政府利用充足人手擴大相關公營服務，例如逐步增加牙科街症等，避免浪費人力。
原料明年過剩 牙齒衛生員變缺人
政府每隔3年做醫療人力推算。醫衛局向衛生事務委員會提交文件顯示，2023年推算結果以2019年為基準年，推算未來20至30年情况，涵蓋公私營醫療及社福界，考慮到人口變化等因素，以及截至去年底已知及規劃的政策，例如慢病共治計劃、口腔健康及牙科護理工作小組中期報告措施。推算計及2020至22年醫護離職潮，以及新增醫生特別註冊途徑的影響。
結果顯示牙醫短中期有短缺，其後轉趨充足，2040年多出20名，2045年更多出180名，反映近年增加本地牙科學額的成果。政府未來側重預防護理，上次推算預計牙齒衛生員明年起過剩，最新改為短缺，明年欠1500人，其後逐漸收窄。政府建議採取措施回應短中期牙醫不足，再觀察長期情况，並繼續增加牙齒衛生員培訓額。政府曾稱是次推算未涵蓋疫後北上「睇牙」趨勢。
職業治療師2045年多出580
專職醫療方面，物理治療師和職業治療師供應穩定，料前者2029年起過剩，至2045年多出2070人，後者於2045年多出580人。政府推算放射技師2037年後不再短缺，視光師需求則於2035年達頂峰，屆時欠940人，其後回落。政府建議引入非本地培訓物理治療師、職業治療師和放射技師，視光師則建議增培訓學額。
普通科護士2030年欠8700
政府推算未來醫生短缺逐漸收窄，亦較上次推算樂觀；普通科護士於2030年欠8700人，較上次推算欠缺3679人顯著擴大。
陳凱欣說醫療人力推算是以現有服務模式計算，建議政府調整服務和承諾目標，例如加強公營牙科和物理治療等服務，免浪費長遠人手。她說牙醫2040年過剩，中間10多年仍欠人手，政府不應停止增加本地培訓學額，應做好長遠服務規劃。