明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

醫療人力推算 牙醫2040年起變過剩 醫生短缺收窄護士加劇 物理治療師5年後有凸

【明報專訊】政府近年逐步設新途徑引入多個非本地培訓醫療專業，包括正在立法會審議涉及牙醫的修例，以及下半年展開涉專職醫療人員的修例。醫衛局昨日公布「醫療人力推算2023」，顯示本港牙醫短中期會有短缺，但將於2040年人手過剩，物理治療師和職業治療師分別於2029和2030年後沒短缺，其後過剩。立法會衛生事務委員會主席陳凱欣建議日後政府利用充足人手擴大相關公營服務，例如逐步增加牙科街症等，避免浪費人力。

原料明年過剩 牙齒衛生員變缺人

政府每隔3年做醫療人力推算。醫衛局向衛生事務委員會提交文件顯示，2023年推算結果以2019年為基準年，推算未來20至30年情况，涵蓋公私營醫療及社福界，考慮到人口變化等因素，以及截至去年底已知及規劃的政策，例如慢病共治計劃、口腔健康及牙科護理工作小組中期報告措施。推算計及2020至22年醫護離職潮，以及新增醫生特別註冊途徑的影響。

結果顯示牙醫短中期有短缺，其後轉趨充足，2040年多出20名，2045年更多出180名，反映近年增加本地牙科學額的成果。政府未來側重預防護理，上次推算預計牙齒衛生員明年起過剩，最新改為短缺，明年欠1500人，其後逐漸收窄。政府建議採取措施回應短中期牙醫不足，再觀察長期情况，並繼續增加牙齒衛生員培訓額。政府曾稱是次推算未涵蓋疫後北上「睇牙」趨勢。

職業治療師2045年多出580

專職醫療方面，物理治療師和職業治療師供應穩定，料前者2029年起過剩，至2045年多出2070人，後者於2045年多出580人。政府推算放射技師2037年後不再短缺，視光師需求則於2035年達頂峰，屆時欠940人，其後回落。政府建議引入非本地培訓物理治療師、職業治療師和放射技師，視光師則建議增培訓學額。

普通科護士2030年欠8700

政府推算未來醫生短缺逐漸收窄，亦較上次推算樂觀；普通科護士於2030年欠8700人，較上次推算欠缺3679人顯著擴大。

陳凱欣說醫療人力推算是以現有服務模式計算，建議政府調整服務和承諾目標，例如加強公營牙科和物理治療等服務，免浪費長遠人手。她說牙醫2040年過剩，中間10多年仍欠人手，政府不應停止增加本地培訓學額，應做好長遠服務規劃。

相關字詞﹕專職醫療 護士 醫生 牙醫 陳凱欣 醫務衛生局 醫療人力推算 醫療人力

上 / 下一篇新聞

社工局修例提修正 危國安終身禁註冊 正副主席互選變委任 成員由勞福局長監誓
社工局修例提修正 危國安終身禁註冊 正副主席互選變委任 成員由勞福局長監誓
《公務員守則》更新 「國安」成履職最重要因素
《公務員守則》更新 「國安」成履職最重要因素
牛頭角簡屋招標 一機構管兩項目
牛頭角簡屋招標 一機構管兩項目
小學教師認校內12次非禮女生 涉及8童 包括授課期間
小學教師認校內12次非禮女生 涉及8童 包括授課期間
圖書館溫習 母連番掌摑辱罵幼女被捕
圖書館溫習 母連番掌摑辱罵幼女被捕
北區醫院病人涉襲警搶槍被捕
北區醫院病人涉襲警搶槍被捕
平機推指引 倡平衡報道精神病議題
平機推指引 倡平衡報道精神病議題
港珠澳大橋測磚造假案 嘉科時任營運總監囚兩年半
港珠澳大橋測磚造假案 嘉科時任營運總監囚兩年半
內部電郵投訴警公然說謊 指革職太重 前檢控官覆核
內部電郵投訴警公然說謊 指革職太重 前檢控官覆核
否認禁加味煙削選擇權 醫衛局：可選擇戒煙
否認禁加味煙削選擇權 醫衛局：可選擇戒煙
吊臂斷鐵鏈 升降台車砸傷工人
吊臂斷鐵鏈 升降台車砸傷工人
一句鐘三虛報 消防隊目判囚5周
一句鐘三虛報 消防隊目判囚5周
首宗濫用公帑合謀案 3公司1董事共罰130萬元
首宗濫用公帑合謀案 3公司1董事共罰130萬元
入境處外交公署合辦「領事保護巡迴展」
入境處外交公署合辦「領事保護巡迴展」
多3海外法官留任 稱續撐港法治 岑耀信下周回應辭任 律政司：不減護法治決心
多3海外法官留任 稱續撐港法治 岑耀信下周回應辭任 律政司：不減護法治決心
英評論員稱辭任兩人曾協調 司法界料不關英政府壓力
英評論員稱辭任兩人曾協調 司法界料不關英政府壓力
玫瑰崗轉余二需兩周內交費 家長指逼揀 校方：採購需時
玫瑰崗轉余二需兩周內交費 家長指逼揀 校方：採購需時
婦捱撞捲的士底 旁人合力抬車救
婦捱撞捲的士底 旁人合力抬車救
網傳港大促經管學生交國家學歷認證 院方：正全面調查
網傳港大促經管學生交國家學歷認證 院方：正全面調查
遇查反抗 兩漢涉襲警藏毒被捕
遇查反抗 兩漢涉襲警藏毒被捕
被捕後表明欲做金手指 屠龍證人：想篤多啲人
被捕後表明欲做金手指 屠龍證人：想篤多啲人
青年暴動傷兩警 出獄收律師信 律政司索170萬僱員補償兼訟費
青年暴動傷兩警 出獄收律師信 律政司索170萬僱員補償兼訟費
法律生暴動罪脫 律政司上訴得直重審
法律生暴動罪脫 律政司上訴得直重審
屯門山頭試爆土彈男子罪成
屯門山頭試爆土彈男子罪成
歐頂級球場普遍 全港首試 啟德青年運動場草坪即鋪即用
歐頂級球場普遍 全港首試 啟德青年運動場草坪即鋪即用
九市速遞：疫下停3年 南沙郵輪港重開 「藍夢之歌」月底啟程 5日4夜往返越南下龍灣
九市速遞：疫下停3年 南沙郵輪港重開 「藍夢之歌」月底啟程 5日4夜往返越南下龍灣
九市速遞：佛山試裝1800智能渠蓋 遇異常即報
九市速遞：佛山試裝1800智能渠蓋 遇異常即報
九市速遞：深理工大學獲批成立 今年省內招生
九市速遞：深理工大學獲批成立 今年省內招生
九市速遞：電商東莞設歐國盃倉 5日內送抵全球
九市速遞：電商東莞設歐國盃倉 5日內送抵全球
灣區手記：廣州站維修 ／文：尚東美
灣區手記：廣州站維修 ／文：尚東美
【Emily】議員撐創科 孫東喊兩勻
【Emily】議員撐創科 孫東喊兩勻
【Emily】故宮館明代名畫展 兩幅一級文物坐鎮
【Emily】故宮館明代名畫展 兩幅一級文物坐鎮
【Emily】漁署今明搞領養日 有貓兔爬蟲
【Emily】漁署今明搞領養日 有貓兔爬蟲
【Emily】課外出彩 教大6學生獲校長嘉許
【Emily】課外出彩 教大6學生獲校長嘉許