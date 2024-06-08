內部電郵投訴警公然說謊 指革職太重 前檢控官覆核

稱出於好意 建議警勿犯錯

申請人黃華芬，答辯人為公務員事務局長。據入稟狀，黃1992年成為法庭檢控主任，2004年晉升為高級二等法庭檢控主任，2022年1月至2023年4月接受局方紀律研訊，2023年7月裁定其中兩項指控成立，今年4月遭革職處罰，並褫奪近30年退休金。

入稟狀指黃華芬涉及3項指控，包括2019年9月向時任律政司長、刑事檢控專員及全體律政司職員發電郵，對警方作出「不當指摘」（unwarranted allegations），違反《公務員守則》和《檢控守則》涉及政治中立的條文。此外，黃2020年6月4日向其他檢控官發電郵，被視為邀請同事參與違反社交距離的活動，與檢控官職責有利益衝突；黃另於2020年12月疑繞過上司，向警方發送電郵，有違《公務員事務規例》。

紀律研訊2024年3月裁定首兩項指控成立，最後一項指控不成立，黃華芬須即時革職。黃在入稟狀表示，紀律研訊委員會錯誤裁定有關電郵屬指摘警員，黃只想提供寶貴建議，希望警員別犯下不專業的錯誤。黃自言任職檢控官和輔警長達35年，經常和警員合作共事，「很多警員把我當成朋友」，並非指摘警方。

至於2020年6月4日的電郵，黃華芬稱只是呼籲同事參加網上悼念，公眾和守法市民都知道網上悼念活動，惟紀律研訊委員會拒納解釋。黃華芬指革職及褫奪退休金是最嚴重的紀律處分，局方決定嚴苛及欠缺事實基礎。

【案件編號：HCAL 905/24】

（反修例風暴）