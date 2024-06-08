港珠澳大橋測磚造假案 嘉科時任營運總監囚兩年半

罪成被告梁永強（67歲，圖）為嘉科時任營運總監，罪脫被告Leslie Harry Swann（71歲）為嘉科時任部門總監。

辯方質疑檢控延誤

官：涉大量調查 無不合理

辯方資深大律師陳政龍求情稱，梁永強對工程界貢獻良多，曾於香港工程師學會及城市大學任教，積極培育新一代工程師。陳續稱，被告在事件中並無獲取個人利益，而案件由2017年展開拘捕至今歷經7年，出現檢控延誤的情况，其間被告患上嚴重抑鬱症，亦因前列腺癌及髖關節問題兩度做手術，望法庭能從輕發落，判處緩刑。

嚴官認為案件牽涉大量調查，並無不合理延誤。判刑強調被告有披露的責任，但他明知石屎磚會用於大橋工程，仍知情不報，即使辯稱聽取法律意見及上司指示而無披露造假事件，亦不能改變事件的本質。嚴官以監禁3年為量刑起點，考慮到被告在工程及教育界的貢獻，以及被告病情，酌情減刑6個月，判囚兩年半，並着懲教為被告提供所需藥物及心理治療。

官指被告有披露責任

考量貢獻病情減刑半年

港珠澳大橋於2009年動工，所有建築材料都必須在小蠔灣工務區域試驗所（試驗所）作合規格測試，而嘉科則獲土拓署外判管理及營運試驗所。2016年7月，有人告發混凝土磚測試報告有異，轉交廉署調查。

廉署於2017年拘捕21名涉案承判商人員，並於同年起訴其中19名時任實驗室技術員；18人被控串謀詐騙，1人被控使用虛假文書罪。當中7人認罪，12人受審後被裁定罪名成立，分別判囚8至32個月不等。廉署再於2021年起訴本案兩名被告。事發後，土拓署耗費逾5800萬元覆檢所有嘉科負責的混凝土磚測試紀錄，以釋除公眾疑慮。

【案件編號：DCCC 1065/21】