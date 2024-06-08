明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

圖書館溫習 母連番掌摑辱罵幼女被捕

【明報專訊】網上昨流傳片段顯示，一名母親前日下午在深水埗保安道公共圖書館，懷疑因溫習功課問題多次掌摑及「搣」7歲女兒的臉，又以粗言穢語斥女兒「╳街」，並一度帶至後樓梯打罵。警方昨翻查閉路電視紀錄後，深水埗警區重案組晚上以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕35歲姓劉母親，扣留調查。警方確認女童安全，將她送院檢查，並將家庭轉介予有關部門及機構提供支援。

拉到後梯續打 CCTV片段流傳

片段長約3分半鐘，可見劉母在圖書館疑不滿女兒學習進度，斥責她「已經3點鐘，10個字都未溫到」，「出去啦，受刑呀去」。劉母其後以粗言斥責女兒「╳街」，又說自己「忍唔到喇」，大力揑女兒的臉，女兒疑因疼痛以手掩面，但劉母繼續責罵，質疑「完全唔識嘅，未上過堂呀？」、「你係咪有病？」

劉母再質問女兒：「唔識串呀？點樣讀呀？」女兒疑未能回答，劉母再掌摑及掉筆，一手將她拉起並往外推。畫面其後轉至後樓梯，劉母繼續邊罵邊打女兒。

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲稱，機構熱線昨收到市民舉報，同事轉介警方跟進。她冀家長明白體罰只會破壞親子關係，令管教更難，建議如有情緒應「行開下」，冷靜後再與子女溝通。

兒童權利委員會前主席雷張慎佳稱，全片未見女童出聲反抗，估計她非常害怕，且非首次被打；在公眾地方被辱罵，心理傷害可影響一生。她認同家長管教子女少不免有情緒，但打罵令兒童害怕，只會更阻礙學習，應以鼓勵入手，社會亦應為家長提供更多支援。她說，如市民見到同類事件，可介入好言相勸，首要安撫家長情緒令其停手，有需要再尋求處所管理員協助。

相關字詞﹕虐兒

上 / 下一篇新聞

社工局修例提修正 危國安終身禁註冊 正副主席互選變委任 成員由勞福局長監誓
社工局修例提修正 危國安終身禁註冊 正副主席互選變委任 成員由勞福局長監誓
《公務員守則》更新 「國安」成履職最重要因素
《公務員守則》更新 「國安」成履職最重要因素
牛頭角簡屋招標 一機構管兩項目
牛頭角簡屋招標 一機構管兩項目
小學教師認校內12次非禮女生 涉及8童 包括授課期間
小學教師認校內12次非禮女生 涉及8童 包括授課期間
北區醫院病人涉襲警搶槍被捕
北區醫院病人涉襲警搶槍被捕
平機推指引 倡平衡報道精神病議題
平機推指引 倡平衡報道精神病議題
港珠澳大橋測磚造假案 嘉科時任營運總監囚兩年半
港珠澳大橋測磚造假案 嘉科時任營運總監囚兩年半
內部電郵投訴警公然說謊 指革職太重 前檢控官覆核
內部電郵投訴警公然說謊 指革職太重 前檢控官覆核
醫療人力推算 牙醫2040年起變過剩 醫生短缺收窄護士加劇 物理治療師5年後有凸
醫療人力推算 牙醫2040年起變過剩 醫生短缺收窄護士加劇 物理治療師5年後有凸
否認禁加味煙削選擇權 醫衛局：可選擇戒煙
否認禁加味煙削選擇權 醫衛局：可選擇戒煙
吊臂斷鐵鏈 升降台車砸傷工人
吊臂斷鐵鏈 升降台車砸傷工人
一句鐘三虛報 消防隊目判囚5周
一句鐘三虛報 消防隊目判囚5周
首宗濫用公帑合謀案 3公司1董事共罰130萬元
首宗濫用公帑合謀案 3公司1董事共罰130萬元
入境處外交公署合辦「領事保護巡迴展」
入境處外交公署合辦「領事保護巡迴展」
多3海外法官留任 稱續撐港法治 岑耀信下周回應辭任 律政司：不減護法治決心
多3海外法官留任 稱續撐港法治 岑耀信下周回應辭任 律政司：不減護法治決心
英評論員稱辭任兩人曾協調 司法界料不關英政府壓力
英評論員稱辭任兩人曾協調 司法界料不關英政府壓力
玫瑰崗轉余二需兩周內交費 家長指逼揀 校方：採購需時
玫瑰崗轉余二需兩周內交費 家長指逼揀 校方：採購需時
婦捱撞捲的士底 旁人合力抬車救
婦捱撞捲的士底 旁人合力抬車救
網傳港大促經管學生交國家學歷認證 院方：正全面調查
網傳港大促經管學生交國家學歷認證 院方：正全面調查
遇查反抗 兩漢涉襲警藏毒被捕
遇查反抗 兩漢涉襲警藏毒被捕
被捕後表明欲做金手指 屠龍證人：想篤多啲人
被捕後表明欲做金手指 屠龍證人：想篤多啲人
青年暴動傷兩警 出獄收律師信 律政司索170萬僱員補償兼訟費
青年暴動傷兩警 出獄收律師信 律政司索170萬僱員補償兼訟費
法律生暴動罪脫 律政司上訴得直重審
法律生暴動罪脫 律政司上訴得直重審
屯門山頭試爆土彈男子罪成
屯門山頭試爆土彈男子罪成
歐頂級球場普遍 全港首試 啟德青年運動場草坪即鋪即用
歐頂級球場普遍 全港首試 啟德青年運動場草坪即鋪即用
九市速遞：疫下停3年 南沙郵輪港重開 「藍夢之歌」月底啟程 5日4夜往返越南下龍灣
九市速遞：疫下停3年 南沙郵輪港重開 「藍夢之歌」月底啟程 5日4夜往返越南下龍灣
九市速遞：佛山試裝1800智能渠蓋 遇異常即報
九市速遞：佛山試裝1800智能渠蓋 遇異常即報
九市速遞：深理工大學獲批成立 今年省內招生
九市速遞：深理工大學獲批成立 今年省內招生
九市速遞：電商東莞設歐國盃倉 5日內送抵全球
九市速遞：電商東莞設歐國盃倉 5日內送抵全球
灣區手記：廣州站維修 ／文：尚東美
灣區手記：廣州站維修 ／文：尚東美
【Emily】議員撐創科 孫東喊兩勻
【Emily】議員撐創科 孫東喊兩勻
【Emily】故宮館明代名畫展 兩幅一級文物坐鎮
【Emily】故宮館明代名畫展 兩幅一級文物坐鎮
【Emily】漁署今明搞領養日 有貓兔爬蟲
【Emily】漁署今明搞領養日 有貓兔爬蟲
【Emily】課外出彩 教大6學生獲校長嘉許
【Emily】課外出彩 教大6學生獲校長嘉許