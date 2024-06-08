圖書館溫習 母連番掌摑辱罵幼女被捕

拉到後梯續打 CCTV片段流傳

片段長約3分半鐘，可見劉母在圖書館疑不滿女兒學習進度，斥責她「已經3點鐘，10個字都未溫到」，「出去啦，受刑呀去」。劉母其後以粗言斥責女兒「╳街」，又說自己「忍唔到喇」，大力揑女兒的臉，女兒疑因疼痛以手掩面，但劉母繼續責罵，質疑「完全唔識嘅，未上過堂呀？」、「你係咪有病？」

劉母再質問女兒：「唔識串呀？點樣讀呀？」女兒疑未能回答，劉母再掌摑及掉筆，一手將她拉起並往外推。畫面其後轉至後樓梯，劉母繼續邊罵邊打女兒。

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲稱，機構熱線昨收到市民舉報，同事轉介警方跟進。她冀家長明白體罰只會破壞親子關係，令管教更難，建議如有情緒應「行開下」，冷靜後再與子女溝通。

兒童權利委員會前主席雷張慎佳稱，全片未見女童出聲反抗，估計她非常害怕，且非首次被打；在公眾地方被辱罵，心理傷害可影響一生。她認同家長管教子女少不免有情緒，但打罵令兒童害怕，只會更阻礙學習，應以鼓勵入手，社會亦應為家長提供更多支援。她說，如市民見到同類事件，可介入好言相勸，首要安撫家長情緒令其停手，有需要再尋求處所管理員協助。