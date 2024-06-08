明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

小學教師認校內12次非禮女生 涉及8童 包括授課期間

【明報專訊】天水圍某小學的男教師涉在校內非禮8名女學生胸部，昨在區域法院承認12項非禮罪。案情指部分控罪發生於上課期間，其中一次女童靠在椅背休息時，被告拍胸喚醒對方，但女童根本沒有睡覺，有女童曾被非禮5次。案件押後至6月21日判刑，待索取背景、心理和精神科報告，其間被告須還押。

被告Y.W.H（現年27歲，報稱小學教師）被控12項猥褻侵犯罪，案發時間介乎2021至2022年，事主案發時9至12歲，女童A、B、C、X各涉及兩次事件；D、E、F及G各涉及一次事件。

多次觸碰女童胸部

案情指被告案發時分別為8名涉案女童的常識和數學教師，A、B、D、G及X均指被告在有關時段觸碰她們胸部或接近胸部的位置約3至5次，惟她們只記得部分事件。被告上課時趁A舉手問問題時走近其座位，將手放在A胸部及肩膊近胸部位置，另兩度上課時非禮B胸部和右肩近胸位置。

案情又指C完成練習後舒展四肢，被告突然將3根手指放在C胸部數秒，又突然在C靠在椅背休息時拍打其近右胸位置，叫C快醒來，但當時C根本沒有睡覺。

另外，被告解答問題時將手移向D胸部劃圈觸摸數下。E及G的非禮事件同樣在上課期間發生。

此外，F協助準備課外活動，下樓梯時被告在她背後，她感覺被告從後摸胸，掉頭時被告縮手。當被告站在教室桌前，他叫X行近，說話時把手放在X鎖骨位置，以及向X指出功課錯處時把手放在X鎖骨，兩次均碰到X胸部。部分女童被非禮後感到不舒服、害怕和惱怒，B擔憂被發現自己遭非禮，故四年級最後的上課天仍與被告合照。

學校的社工告知副校長被告與女學生有不當接觸，校方報警處理，被告2022年11月在機場被捕。X指她得知其他女同學有類似經歷後告知社工，被告去年6月再度被捕；X後悔沒有早點揭發。

【案件編號：DCCC 377、698/23】

相關字詞﹕區域法院 非禮女童 教師

上 / 下一篇新聞

社工局修例提修正 危國安終身禁註冊 正副主席互選變委任 成員由勞福局長監誓
社工局修例提修正 危國安終身禁註冊 正副主席互選變委任 成員由勞福局長監誓
《公務員守則》更新 「國安」成履職最重要因素
《公務員守則》更新 「國安」成履職最重要因素
牛頭角簡屋招標 一機構管兩項目
牛頭角簡屋招標 一機構管兩項目
圖書館溫習 母連番掌摑辱罵幼女被捕
圖書館溫習 母連番掌摑辱罵幼女被捕
北區醫院病人涉襲警搶槍被捕
北區醫院病人涉襲警搶槍被捕
平機推指引 倡平衡報道精神病議題
平機推指引 倡平衡報道精神病議題
港珠澳大橋測磚造假案 嘉科時任營運總監囚兩年半
港珠澳大橋測磚造假案 嘉科時任營運總監囚兩年半
內部電郵投訴警公然說謊 指革職太重 前檢控官覆核
內部電郵投訴警公然說謊 指革職太重 前檢控官覆核
醫療人力推算 牙醫2040年起變過剩 醫生短缺收窄護士加劇 物理治療師5年後有凸
醫療人力推算 牙醫2040年起變過剩 醫生短缺收窄護士加劇 物理治療師5年後有凸
否認禁加味煙削選擇權 醫衛局：可選擇戒煙
否認禁加味煙削選擇權 醫衛局：可選擇戒煙
吊臂斷鐵鏈 升降台車砸傷工人
吊臂斷鐵鏈 升降台車砸傷工人
一句鐘三虛報 消防隊目判囚5周
一句鐘三虛報 消防隊目判囚5周
首宗濫用公帑合謀案 3公司1董事共罰130萬元
首宗濫用公帑合謀案 3公司1董事共罰130萬元
入境處外交公署合辦「領事保護巡迴展」
入境處外交公署合辦「領事保護巡迴展」
多3海外法官留任 稱續撐港法治 岑耀信下周回應辭任 律政司：不減護法治決心
多3海外法官留任 稱續撐港法治 岑耀信下周回應辭任 律政司：不減護法治決心
英評論員稱辭任兩人曾協調 司法界料不關英政府壓力
英評論員稱辭任兩人曾協調 司法界料不關英政府壓力
玫瑰崗轉余二需兩周內交費 家長指逼揀 校方：採購需時
玫瑰崗轉余二需兩周內交費 家長指逼揀 校方：採購需時
婦捱撞捲的士底 旁人合力抬車救
婦捱撞捲的士底 旁人合力抬車救
網傳港大促經管學生交國家學歷認證 院方：正全面調查
網傳港大促經管學生交國家學歷認證 院方：正全面調查
遇查反抗 兩漢涉襲警藏毒被捕
遇查反抗 兩漢涉襲警藏毒被捕
被捕後表明欲做金手指 屠龍證人：想篤多啲人
被捕後表明欲做金手指 屠龍證人：想篤多啲人
青年暴動傷兩警 出獄收律師信 律政司索170萬僱員補償兼訟費
青年暴動傷兩警 出獄收律師信 律政司索170萬僱員補償兼訟費
法律生暴動罪脫 律政司上訴得直重審
法律生暴動罪脫 律政司上訴得直重審
屯門山頭試爆土彈男子罪成
屯門山頭試爆土彈男子罪成
歐頂級球場普遍 全港首試 啟德青年運動場草坪即鋪即用
歐頂級球場普遍 全港首試 啟德青年運動場草坪即鋪即用
九市速遞：疫下停3年 南沙郵輪港重開 「藍夢之歌」月底啟程 5日4夜往返越南下龍灣
九市速遞：疫下停3年 南沙郵輪港重開 「藍夢之歌」月底啟程 5日4夜往返越南下龍灣
九市速遞：佛山試裝1800智能渠蓋 遇異常即報
九市速遞：佛山試裝1800智能渠蓋 遇異常即報
九市速遞：深理工大學獲批成立 今年省內招生
九市速遞：深理工大學獲批成立 今年省內招生
九市速遞：電商東莞設歐國盃倉 5日內送抵全球
九市速遞：電商東莞設歐國盃倉 5日內送抵全球
灣區手記：廣州站維修 ／文：尚東美
灣區手記：廣州站維修 ／文：尚東美
【Emily】議員撐創科 孫東喊兩勻
【Emily】議員撐創科 孫東喊兩勻
【Emily】故宮館明代名畫展 兩幅一級文物坐鎮
【Emily】故宮館明代名畫展 兩幅一級文物坐鎮
【Emily】漁署今明搞領養日 有貓兔爬蟲
【Emily】漁署今明搞領養日 有貓兔爬蟲
【Emily】課外出彩 教大6學生獲校長嘉許
【Emily】課外出彩 教大6學生獲校長嘉許