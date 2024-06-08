小學教師認校內12次非禮女生 涉及8童 包括授課期間

被告Y.W.H（現年27歲，報稱小學教師）被控12項猥褻侵犯罪，案發時間介乎2021至2022年，事主案發時9至12歲，女童A、B、C、X各涉及兩次事件；D、E、F及G各涉及一次事件。

多次觸碰女童胸部

案情指被告案發時分別為8名涉案女童的常識和數學教師，A、B、D、G及X均指被告在有關時段觸碰她們胸部或接近胸部的位置約3至5次，惟她們只記得部分事件。被告上課時趁A舉手問問題時走近其座位，將手放在A胸部及肩膊近胸部位置，另兩度上課時非禮B胸部和右肩近胸位置。

案情又指C完成練習後舒展四肢，被告突然將3根手指放在C胸部數秒，又突然在C靠在椅背休息時拍打其近右胸位置，叫C快醒來，但當時C根本沒有睡覺。

另外，被告解答問題時將手移向D胸部劃圈觸摸數下。E及G的非禮事件同樣在上課期間發生。

此外，F協助準備課外活動，下樓梯時被告在她背後，她感覺被告從後摸胸，掉頭時被告縮手。當被告站在教室桌前，他叫X行近，說話時把手放在X鎖骨位置，以及向X指出功課錯處時把手放在X鎖骨，兩次均碰到X胸部。部分女童被非禮後感到不舒服、害怕和惱怒，B擔憂被發現自己遭非禮，故四年級最後的上課天仍與被告合照。

學校的社工告知副校長被告與女學生有不當接觸，校方報警處理，被告2022年11月在機場被捕。X指她得知其他女同學有類似經歷後告知社工，被告去年6月再度被捕；X後悔沒有早點揭發。

【案件編號：DCCC 377、698/23】