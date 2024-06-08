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港聞一

《公務員守則》更新 「國安」成履職最重要因素

【明報專訊】政府昨頒布更新版《公務員守則》，與諮詢版本相比，因應《維護國家安全條例》實施而新增多項條文，包括履行任何職能時須視國安為最重要因素、須為維護國安工作提供一切所需的協助、便利、配合、支持和保障。有公務員工會擔心，《守則》定稿對公務員爭取薪酬福利會否違規仍模稜兩可，憂慮被人「騎劫」就會違規。

須提供護國安一切所需

更新《公務員守則》的諮詢今年1月結束，政府昨頒布《守則》最終定稿，與諮詢版本大致相同，包括將現行6項公務員基本信念新增至12項，加入「維護憲制秩序及國家安全」、「盡忠職守」、「團隊精神」等。

因應《基本法》23條立法3月通過，當局將《維護國家安全條例》（《條例》）的相關規定納入《守則》，包括執行特區法律授予的職能時，須將國安視為最重要因素；公務人員須遵守特首按《條例》發出的行政指令，以及《條例》和其他法律的資料保密規定（詳見表）。

FAQ稱工會仍有充分空間

公務員事務局長楊何蓓茵表示，諮詢期間收集到的大部分意見均支持更新《守則》，考慮到公務員中央評議會、公務員團體和個別公務員等持份者的意見後釐定更新版。她說，當局亦因應《條例》於3月生效，在《守則》闡述相關規定。

《守則》的諮詢版本提及，公務員不可以公務員身分批評任何政府政策，當時有意見關注公務員爭取薪酬福利會否違規。《守則》定稿保留條文，公務員事務局在網站以「常見問答」形式指出，工會職責是就薪酬福利等提供意見，在新《守則》下仍有充分空間，不過就無關工會工作，仍須遵守《守則》。

工會憂爭福利遭「騎劫」變違規

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，儘管政府表明工會爭取福利不違反《守則》，惟實際規則模稜兩可，未知職方將來可如何發聲，舉例若請願時被其他人「騎劫」，便可能違規。至於《守則》加入多項關於《條例》的段落，梁籌庭認為相關內容主要涉及法例規定，公務員本已受規管，寫入《守則》實際影響不大。

局方又提到，《守則》的要求大多與履行公職有關，但其中「維護憲制秩序及國家安全」和「堅守法治」兩個基本信念為任何時候適用；「廉潔守正」和「政治中立」則要求公務員在私人事務也要顧及。

更新版《守則》即時生效，所有公務員、政府僱員及部分中介公司僱員均須遵守。楊何蓓茵稱，政府將分階段宣傳、解說及培訓，提升公務員對更新版《守則》的認識。

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