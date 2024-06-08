社工局修例提修正 危國安終身禁註冊 正副主席互選變委任 成員由勞福局長監誓

法案委會逐條審議完成

危害國家安全的罪行已被納入《社會工作者註冊條例》附表2，干犯相關罪行者續牌或申請成為社工，須獲註冊局全體成員一致同意。早前有議員指危害國安罪行嚴重，不應設「逃生門」，孫玉菡昨說政府會提出修正案，建議新增訂立附表2A，只載列一種罪項「危害國家安全的罪行」，干犯此罪者終身不得做社工。

翻查資料，近年最少8名社工涉《港區國安法》被拘控，涉民主派「35+初選案」，除了鄺俊宇及安德里未被控，鍾錦麟、李予信、李嘉達、施德來、岑子杰及呂智恆被控一項串謀顛覆國家政權罪，其中鍾錦麟、呂智恆、岑子杰、李嘉達認罪；施德來、李予信不認罪受審，施德來被裁定罪成，李予信則罪脫，律政司表明擬上訴。據註冊社工名單，目前不見以往報稱社工的岑子杰、呂智恆、李嘉達，在名單搜尋李予信、施德來、鍾錦麟則有相同名字者。

警方國安處早前首次引用《維護國家安全條例》，以涉違「煽動意圖的相關罪行」拘捕還押中的前支聯會副主席鄒幸彤等8人，據悉包括社工兼前區議員陳劍琴。

《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》原建議註冊局成員須紙本宣誓確認擁護《基本法》和效忠中華人民共和國香港特別行政區。孫玉菡昨說，法案委員會意見清晰，希望要求仿效區議會誓言，故政府提出修正案要求註冊局成員當面宣誓並由勞福局長監誓。

署理主席續靠互選

孫玉菡：僅主持角色 毋須擔憂

另一修正案涉及註冊局正副主席由成員互選改由特首委任。選委界議員陳沛良關注如正副主席未能出席會議，成員會互選產生署理主席，質疑做法與委任原意不同。孫玉菡稱署理主席只主持一次會議，如署理主席也要特首委任，需時過長，又認為署理主席只是主持角色，毋須擔憂。

社福界狄志遠關注會否保留副主席由成員互選產生，孫玉菡稱若主席由特首委任、副主席由互選產生，安排會混亂，兩者工作類近，若主席沒空，由副主席頂上，「大家擔憂又出現咗」，故產生辦法一致較穩妥。

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