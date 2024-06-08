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九市速遞：疫下停3年 南沙郵輪港重開 「藍夢之歌」月底啟程 5日4夜往返越南下龍灣

【明報專訊】因疫情停航3年多的廣州南沙國際郵輪母港重啟在即，首發國際郵輪「藍夢之歌」本月25日泊岸，將展開「廣州南沙—越南下龍灣」5日4夜旅程。

廣州港集團宣布，上海藍夢國際郵輪股份有限公司旗下「藍夢之歌」郵輪，上海北外灘首航後，本月25日將抵達廣州南沙國際郵輪母港，是該港相隔多年再迎來國際郵輪。「藍夢之歌」全長202.85米，總噸位42,289噸，有609間客房，可容納1580人。郵輪將從南沙前往越南下龍灣再回程，航程共5日4夜。

今年以來，廣州南沙國際郵輪母港不斷完善、提升口岸查驗設施裝置及碼頭配套，改善碼頭港池及支航道疏浚，為開航準備。南沙國際郵輪母港2019年11月啟用，一個月後即因疫情停航。母港岸線總長770米，設一個10萬總噸和一個22.5萬總噸的郵輪泊位，航站樓建築面積6萬平方米，該港可停泊目前世上最大郵輪，每年可接待旅客75萬人次。

專家倡穗深港合作設航線

國家移民管理局早前公布新政策推動郵輪業復蘇。上月15日起，乘坐郵輪並由境內旅行社組織接待的外國團，可從天津、上海、廣州、深圳等13個城市的郵輪口岸免簽證全團入境，須隨同一郵輪前往下一港口直至出境，並在中國境內停留不逾15天，僅開放沿海省市和北京。

深圳郵輪母港國際郵輪業務去年中復航，與天津、上海同為全國首批復航的郵輪碼頭。中國旅遊研究院副研究員黃璜認為，大灣區有廣州、深圳、香港三大郵輪母港，可發展合作關係，形成「多元化岸上旅遊產品體系」，組成具吸引力的航線，滿足不同客源需求。

相關字詞﹕廣州 九市速遞 大灣區

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