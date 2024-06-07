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港聞二

警預告歐國盃加強冚賭 欠債百萬失妻女 過來人籲勿賭

【明報專訊】Ivan今年55歲，自小接觸賭博，不時向「大耳窿」借錢，高峰時欠債100萬元，妻離子散，自言是「過街老鼠」，最終於8年前成功戒賭，提醒大眾「賭錢百害而無一利」。歐洲國家盃下周六（15日）開鑼，警方表示近年非法外圍賭博產業已數碼化及隱蔽化，留意到外圍賭博網站伺服器由本地及東南亞地區轉到英美，接受加密貨幣投注的網站有上升趨勢，強調歐國盃期間會加強打擊所有非法賭博活動，亦會到酒吧派發宣傳單張，呼籲市民切勿參與非法賭博。

賭錢當社交 借大耳窿家人受騷

約12歲接觸賭博的Ivan說，當年每名家人都有賭錢，「不覺得賭錢有什麼特別」，及後為了融入中學同學及同事圈子，便將賭錢當作社交活動，踏上賭徒之路。他說參與非法外圍賭博時，經常賭至凌晨2時仍不睡覺，高峰時欠債100萬元，當時約4萬元月薪不足還債，遂借高利貸，債主不時騷擾家人及同事。他說女兒小時候已面對高利貸「追數」，令她活在惶恐之中，最終「妻離女散」。Ivan對未能與女兒一起經歷成長感後悔，即使8年前戒賭，女兒仍未原諒他。

屢戒未果 籲求助戒賭中心

近30歲的K先生表示，因沉迷賭博與家人分開居住，與女朋友亦分手收場。他說當初賭博成癮，有兩三年賭外圍，並曾以加密貨幣及轉數快下注，高峰時欠債200至300萬元，同時向近10家高利貸借錢。他說「大耳窿」試過一小時致電幾百次電話給親人，亦曾上門貼字條「追數」。已有逾一年半沒接觸賭博的K說，曾嘗試戒賭二三十次，惟因經常會想起贏錢的快感而不成功，建議仍沉迷賭博的人可尋求戒賭中心協助。

外圍伺服器轉英美 增執法難度

有組織罪案及三合會調查科署理警司黃宇徽表示，留意到很多外圍賭博網站的伺服器已轉到英美地區，增加執法難度，然而網上世界並非無法可依，無論使用加密貨幣、牽涉銀行戶口的儲值工具都可偵測得到，強調警方一直打擊非法賭博的資金鏈，亦與內地及澳門合作打擊外圍賭博。高級督察黃俊康稱，近來愈來愈多非法賭博網上化，賭客毋須認識中介人及莊家，只需透過收到的非法賭博信息就可賭外圍。他說留意到部分外圍賭博網站聲稱在海外合法註冊，年輕人接觸非法賭博機率大增，當賭客輸光後會借高利貸繼續賭，不能還債時便被外圍集團利用，例如被強迫售賣戶口還債，從而被用作洗黑錢工具。

黃俊康稱，警方今年首3個月共搗破99宗嚴重賭博罪行，較去年同期140宗少41宗，跌幅29%。他說雖然數字有所下降，但留意到2022年世界盃期間的「戈壁」及「風盾」行動共拘捕1104人，較2021年歐國盃高34%，強調在歐國盃期間會加大力度打擊所有非法賭博活動，提醒市民切勿參與非法賭博。

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