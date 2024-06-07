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人才辦網上直播招聘會 6企業供逾500職

【明報專訊】香港人才服務辦公室下周三（12日）將與香港及內地招聘平台合辦「我在香港挺好的」網上直播招聘會，由6間企業提供逾500個空缺，涵蓋創科、航空、銀行及法律等工種。高才通人才服務協會創會會長尚海龍向本報稱，空缺包括一些創科職位，料可配合新來港人才的求職需求。

涉41範疇 涵AI法律生物醫學等

招聘會下周三下午2時半網上直播，國泰航空、中原地產、生產力局、星展銀行、匯豐銀行及中國工商銀行（亞洲）參與招聘。空缺職位涉及41個範疇，涵蓋人工智能、資訊科技及網絡安全、先進製造技術、生物醫學技術、航空、銀行、法律和人力資源等。

根據活動網頁，6間企業招募的職位，27個要求有大學本科學歷，1個要求博士學歷，13個不限學歷，薪金大部分面議。生產力局將招聘10個職位，包括技術專家、助理工程師等，另擬聘5名博士後研究員負責人工智能、電子設計、智慧生活等項目。國泰將招聘多名機艙服務員，月薪2萬至2.4萬元；多間銀行招聘客戶經理、數據管理等職位。

尚海龍料創科職位受高才歡迎

人才辦期望活動讓內地及亞洲其他地區有意來港發展的人才，加深了解香港不同行業的發展機遇。尚海龍說，人才辦有就活動聯絡他，相信或多或少有助新來港人才求職。他舉例，今次參與招聘的生產力局有不少創科職位，受內地來港高才歡迎。

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