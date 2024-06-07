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太白臺戰前樓擬撤評級 古諮未通過 古蹟辦指修葺後「失真」 古諮委員：有保留特色

【明報專訊】1920年代建成、位於港島堅尼地城的太白臺8至9號戰前唐樓，早於2009年獲評為擬議二級歷史建築，至最近完成修葺工程，古蹟辦再審視其歷史價值，認為唐樓格局已顯著改變，例如兩幢樓的室內間隔牆被拆去，以及加建樓梯等，原真度大打折扣且不可逆轉，最新擬議不予評級。古諮會昨開會審議古蹟辦建議，有委員稱樓宇雖改動，但仍具歷史價值，對「連降兩級」有保留。主席蘇彰德稱昨日會議暫不通過擬議評級，下次開會再討論，古蹟辦會提交更多資料。

古蹟辦：間隔打通 拆走木構件

太白臺8至9號戰前唐樓是政府於2009年公布1444幢歷史建築名單的其中一個項目，當時列作擬議二級歷史建築，但古蹟辦稱由於該唐樓一直做工程，故未有確認其評級，直至早前完工，古蹟辦再審視，發現原來兩幢唐樓共用樓梯已拆去，屋後加建樓梯，室內間隔打通，屋內木板構件被拆去，原真度大打折扣，故改為擬議不予評級。

完工才知「走樣」 有委會質疑欠監察

古諮會有委員稱太白臺8至9號本來有潛質評為二級歷史建築，質疑政府過去10多年是否有監察工程，結果到完工後才發現樓宇「走樣」，反問是否有點可惜。另多名委員認為業主有心保留部分特色，亦未有將原址改建成現代樓宇，對樓宇不予評級有保留。翻查資料，太白臺8至9號為中西文物徑景點，該兩幢唐樓本身為香港道德會於1927年購入為永久會址。

另外，古諮會昨通過經重新審視的銅鑼灣皇龍道紅卍字會大樓，由擬議二級歷史建築修訂為擬議一級。有委員認為大樓自1940年代建成以來，一直保存良好，至今服務市民，支持該建築「升級」。古蹟辦表示專家小組蒐集到更多資料，包括紅卍字會大樓設診所為市民提供牙醫及內科診症服務，而大樓亦具建築特色，在罕有程度及社會意義上「加分」，故建議升級。

紅卍字會大樓二級升一級

另外，古諮會昨通過將灣仔振安大押、中環德榮大押及文錦道木湖瓦窰更樓列作擬議三級歷史建築。

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