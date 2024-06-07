初選案45人 最早7月初求情

綜合司法機構網頁和法庭信件，被告袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻、徐子見、楊雪盈和彭卓棋將於7月2日求情，料需時兩天。根據案情，上述6人都是香港島初選參加者。

參加九龍東初選的被告黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉和施德來，則於7月5日求情，需時兩天。此外，參加九龍西初選的岑子杰、毛孟靜、何啟明、馮達浚、黃碧雲和劉澤鋒；參選「超區」的岑敖暉和王百羽，與參選衛生服務界的余慧明，將一併於7月10日求情，需時3天。

至於參加新界西初選的朱凱廸、張可森、黃子悅、伍健偉、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒和譚凱邦，將於7月30日求情，需時3天。參選新界東的何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、呂智恆、梁國雄、林景楠和柯耀林，將於8月5日求情，需時4天。

顛覆國家政權罪行重大者

囚10年以上至無期徒刑

國安法第22條列明，干犯顛覆國家政權罪的「首要分子或罪行重大的」，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；「積極參加的」，處3年以上10年以下有期徒刑；「其他參加的」，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。

【案件編號：HCCC 69、70/22】

（初選案）