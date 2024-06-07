初選案非組織者 最早7月初求情

【明報專訊】「35+」初選案控告47人，其中31人承認《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪，14人經審訊後罪成，共45人被定罪。法庭早前排期於6月25日處理5名涉嫌組織者的求情，據悉法官昨去信控辯雙方，訂下其餘40名被告分批求情的日子。最早一批被告於7月2日求情，最後一批被告於8月5日求情。
綜合司法機構網頁和法庭信件，被告袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻、徐子見、楊雪盈和彭卓棋將於7月2日求情，料需時兩天。根據案情，上述6人都是香港島初選參加者。
參加九龍東初選的被告黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉和施德來，則於7月5日求情，需時兩天。此外，參加九龍西初選的岑子杰、毛孟靜、何啟明、馮達浚、黃碧雲和劉澤鋒；參選「超區」的岑敖暉和王百羽，與參選衛生服務界的余慧明，將一併於7月10日求情，需時3天。
至於參加新界西初選的朱凱廸、張可森、黃子悅、伍健偉、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒和譚凱邦，將於7月30日求情，需時3天。參選新界東的何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、呂智恆、梁國雄、林景楠和柯耀林，將於8月5日求情，需時4天。
顛覆國家政權罪行重大者
囚10年以上至無期徒刑
國安法第22條列明，干犯顛覆國家政權罪的「首要分子或罪行重大的」，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；「積極參加的」，處3年以上10年以下有期徒刑；「其他參加的」，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。