停辦7年 10月復飛沙特利雅得 林世雄：標誌兩地航空伙伴關係

【明報專訊】國泰航空宣布，10月28日起復辦暫停約7年的香港往來沙特阿拉伯首都利雅得的直航客運航班，每周三對，逢周一、四、六出發。運輸及物流局長林世雄昨出席在港舉行的航線啟動簽署儀式時，指航線標誌着香港與沙特作為航空伙伴關係的里程碑，顯示特區政府對為兩地旅客提供無縫旅遊體驗的堅定決心，特區政府會致力提升往來現有主要航線及「一帶一路」沿線具潛力城市的航班服務。
國泰行政總裁林紹波表示，國泰堅定支持「一帶一路」倡議，已於沿線14個國家21個航點提供航班，相信沙特航線可進一步促進兩地商務、貿易及旅遊機遇。
國泰曾開辦往返利雅得的直航線，但於2017年3月停辦，目前只保留每周往返的貨運航線。今年三大內地航空公司，中國國際航空、南方航空、東方航空已開辦往返利雅得的航班。
沙特總領事稱有助吸引資金
沙特空中互聯聯通計劃行政總裁Majid Khan稱，內地航空公司開辦的航班連接深圳、上海和北京，年內提供25萬座位，隨着國泰航線復航，座位供應料增至約30萬，形容國泰為高級航空公司（premium carriers），相信有助當地發展旅遊業，尤其高檔旅遊。沙特駐港總領事Hamad Aljebreen稱，航線開通將有助促進兩地在不同範疇合作，吸引更多資金、投資機遇及遊客到訪兩地。