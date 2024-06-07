停辦7年 10月復飛沙特利雅得 林世雄：標誌兩地航空伙伴關係

國泰行政總裁林紹波表示，國泰堅定支持「一帶一路」倡議，已於沿線14個國家21個航點提供航班，相信沙特航線可進一步促進兩地商務、貿易及旅遊機遇。

國泰曾開辦往返利雅得的直航線，但於2017年3月停辦，目前只保留每周往返的貨運航線。今年三大內地航空公司，中國國際航空、南方航空、東方航空已開辦往返利雅得的航班。

沙特總領事稱有助吸引資金

沙特空中互聯聯通計劃行政總裁Majid Khan稱，內地航空公司開辦的航班連接深圳、上海和北京，年內提供25萬座位，隨着國泰航線復航，座位供應料增至約30萬，形容國泰為高級航空公司（premium carriers），相信有助當地發展旅遊業，尤其高檔旅遊。沙特駐港總領事Hamad Aljebreen稱，航線開通將有助促進兩地在不同範疇合作，吸引更多資金、投資機遇及遊客到訪兩地。