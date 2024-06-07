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3周3意外 撞機不通報 美航校暫停國泰學員單人飛

【明報專訊】為國泰機師學員提供訓練的美國飛行訓練學校AeroGuard近日發出電郵，指國泰學員於過去3周單人訓練時接連發生3宗意外，包括飛機撞到異物、彈跳着陸及偏離跑道，而相關學員未報告事件便繼續執行返程航班，故決定即時暫停所有國泰機師學員的單人飛行訓練。國泰回覆本報稱，完全支持學校決定，並將跟進調查，又稱現有約300名學員在該校受訓，當中約10名為去年從內地招聘，其餘均為香港人。至於訓練暫停會否影響機師人手規劃，國泰稱視乎課程停多久，暫未能評論。

航校指學員不願溝通

AeroGuard位於美國阿利桑那州鳳凰城，本報獲得該校向國泰學員發出的電郵，學校副總裁兼培訓主管Jay Meade於電郵稱，3宗意外包括飛機翼尖與固定物件碰撞、彈跳着陸致飛機螺旋槳撞擊跑道、以及飛機完全偏離跑道，形容並非小錯誤（were not minor）。

Jay Meade稱，3宗意外均涉及在意外後學員未諮詢飛行教練便繼續返程，當中兩宗意外，學員返回訓練地點後仍無報告事件。他形容，暫停單飛訓練是必要，因學員無法或不願意溝通，學員表現在訓練和指導下無法達到期望。他強調，暫停訓練與飛機損毁無關，雙人飛行訓練、模擬駕駛艙訓練及學術課會繼續，學校將與國泰協調補救，確保訓練符合安全規定，學生單飛時獲充足支援。

國泰不認同關招聘急 屬態度問題

國泰發言人向本報補充，目前在AeroGuard受訓的本地學員來自國泰2022年起與理工大學合辦的見習機師培訓計劃，該計劃旨在為國泰培訓更多機師人手，以助國泰恢復運力，理大提供理論課，AeroGuard提供飛行訓練。據悉，國泰不認同今次事件與急於招聘及學員水平有關，認為較多屬態度問題，將調查學員未上報原因，會否涉溝通不良或訓練環境文化，了解學員是拒絕還是不敢上報。

不以單一事件開除

被問到會否仍繼續聘請涉事學員擔任機師，發言人稱，涉事飛行課程由持牌專業飛行培訓機構舉辦，由當地民航機構所規管，國泰會先調查，不會憑單一事件便作開除學籍等處分。國泰表示，學員只有在通過飛行學校的培訓考核後才會正式受僱於國泰，學員回港後須再接受並通過3周額外訓練及考核，方會委派飛行任務，強調非常關注飛行安全。

由國泰機師組成的香港航空機組人員協會，主席Paul Weatherilt稱飛行訓練有意外不罕見，但嚴重至停訓則不尋常。他說，報告事故是飛行員責任，3宗意外對飛機損毁明顯，涉事飛機明顯不安全，奇怪學員為何未報告便繼續飛行，關注學校如何監察。他認為，意外另一方面亦提醒國泰，疫情時解僱大量機師是不智決定，才導致現時需承受培訓延誤便影響人手的風險。

相關字詞﹕機師 飛行訓練 國泰航空 國泰

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