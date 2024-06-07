明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

屠龍案 證人否認吳智鴻左右手 組織「吹盡雞200人」

【明報專訊】《反恐條例》首案多人涉策劃2019年殺警，昨在高院進入第29天審訊。屬無名組織的控方證人彭軍壕繼續接受辯方盤問，提及隊長吳智鴻曾向他表示該組織「若然吹盡雞，最多有200人」，而他不同意自己是組織的「第二把交椅」。彭又稱，他曾聽從該組織的金主指示，在示威者衝擊中聯辦時到前線做「哨兵」，以及赴台灣參加軍訓。軍訓期間他曾聽到吳與被告賴振邦等人傾談，提到要藉破壞迫使政府妥協。

彭軍壕（案發時33歲）昨日開始接受代表第五被告賴振邦的大律師是香媛盤問。是香媛由彭的生平問起，彭稱自己中三輟學，原因是「對讀書冇興趣」，父親為退休警察，不知道曾隸屬哪崗位。

曾聽命金主 衝擊中聯辦事件做哨兵

彭提及2014年雨傘運動中在街頭認識吳智鴻，雙方2019年因反修例事件再次聯繫，吳招攬彭加入他領導的新組織，並稱該組織最多能號召逾200人；組織背後有個名叫「大舊」劉偉德的金主，彭7月21日曾受「大舊」指示，在衝擊中聯辦的前線做「哨兵」，提供情報以助「大舊」安排運送物資往前線。

同年7月27日，吳着彭到元朗遊行，稱是針對7．21白衣人的「復仇行動」，吳向彭提供行山杖及戰術背心，彭並沒使用。他在庭上解釋指因為行山杖很礙眼，以及他試穿戰術背心時覺得不舒服。

「冇諗過傷人」 入組織能預期參與暴力

被問該組織有何目的，彭稱自己加入時「冇諗過」，亦無過問，猜測是為召集一群成員供「大舊」差遣。是香媛問彭「你個人有咩目的？」彭沉默片刻，答「想為運動做番啲嘢，但（我）冇諗過做可能會傷害人嘅嘢」，是香媛不解，稱按照彭的說法，他毋須加入組織，憑個人活動也能達成目標。彭稱組織成員更有默契，亦能有計劃地行事，另同意加入組織後能預期要參與暴力事件。

9月16日，彭、吳、賴振邦與其他隊員赴台灣參與為期兩周的軍訓，由一名台灣陸戰隊退役教官指導。教官曾帶他們到一處隱蔽沙灘，眾人只曾點燃一枚汽油彈，訓練時則投擲無點燃的汽油彈。是香媛問彭「你話冇點火，咁掟個樽都要特別訓練？」彭指訓練安排不由他決定。

稱吳智鴻3人謀藉破壞逼政府妥協

彭提及軍訓期間，他數次在宿舍看見吳、賴及張堅順聊天，偶爾經過時聽到3人談及要藉破壞迫使政府妥協。彭在盤問下堅稱自己「冇停低聽、冇偷聽，但係聽到」。

彭在9月台灣軍訓後返港，同月30日陪同吳在西環與「大舊」開會，其間吳說聯絡到人從美國入口槍械。是香媛問彭，他是否深得吳信賴，彭同意。是大狀續問彭是否吳的「左右手」，「佢（吳）去邊都帶埋你」，又或彭是否組織的「第二把交椅」，彭一概不同意。是香媛盤問未完，審訊今續。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕屠龍小隊 串謀謀殺 殺警 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為 反恐條例 反修例風波

上 / 下一篇新聞

5萬公屋戶沒如期交物業申報表 房署稱「嚴肅處理」 消息：死線後仍陸續收到
5萬公屋戶沒如期交物業申報表 房署稱「嚴肅處理」 消息：死線後仍陸續收到
涉騙公屋長津綜援法援 郭卓堅被捕准保釋
涉騙公屋長津綜援法援 郭卓堅被捕准保釋
郭近年最少兩勝訴 律師：無礙覆核結果
郭近年最少兩勝訴 律師：無礙覆核結果
8校友聯署特首：對王沛詩失信心 憂製「政府操控大學」印象 盼令與張翔洽方案
8校友聯署特首：對王沛詩失信心 憂製「政府操控大學」印象 盼令與張翔洽方案
胸痛入院翌日亡 婦裁死於自然
胸痛入院翌日亡 婦裁死於自然
奏國歌涉未站立「擰面」 世盃外3人被捕
奏國歌涉未站立「擰面」 世盃外3人被捕
美眾院一致通過譴責23條 港府：無懼威嚇護國安
美眾院一致通過譴責23條 港府：無懼威嚇護國安
張曉明三月內免去復辭去政協職務
張曉明三月內免去復辭去政協職務
結業美容院盜名轉介客戶 業界總會囑行家守法
結業美容院盜名轉介客戶 業界總會囑行家守法
今期綠置居超額認購23倍 新申請量為啟鑽苑一半
今期綠置居超額認購23倍 新申請量為啟鑽苑一半
單位被射催淚彈索償 原告欲傳召蕭澤頤被拒
單位被射催淚彈索償 原告欲傳召蕭澤頤被拒
港澳辦周霽訪港4日 「協調動卧高鐵落實」
港澳辦周霽訪港4日 「協調動卧高鐵落實」
3周3意外 撞機不通報 美航校暫停國泰學員單人飛
3周3意外 撞機不通報 美航校暫停國泰學員單人飛
停辦7年 10月復飛沙特利雅得 林世雄：標誌兩地航空伙伴關係
停辦7年 10月復飛沙特利雅得 林世雄：標誌兩地航空伙伴關係
初選案45人 最早7月初求情
初選案45人 最早7月初求情
太白臺戰前樓擬撤評級 古諮未通過 古蹟辦指修葺後「失真」 古諮委員：有保留特色
太白臺戰前樓擬撤評級 古諮未通過 古蹟辦指修葺後「失真」 古諮委員：有保留特色
紅巴轉綠條件：做滿5年行固定線單一營辦商
紅巴轉綠條件：做滿5年行固定線單一營辦商
人才辦網上直播招聘會 6企業供逾500職
人才辦網上直播招聘會 6企業供逾500職
警預告歐國盃加強冚賭 欠債百萬失妻女 過來人籲勿賭
警預告歐國盃加強冚賭 欠債百萬失妻女 過來人籲勿賭
潮行GBA：灣區過端午 隨處賞龍舟
潮行GBA：灣區過端午 隨處賞龍舟
灣區手記：危言聳聽 ／文：尚東美
灣區手記：危言聳聽 ／文：尚東美
【Emily】風暴名稱增9個 「馬鞍」卸下 換上「青馬」
【Emily】風暴名稱增9個 「馬鞍」卸下 換上「青馬」
【Emily】突破機構大館辦展 感受青少年如何「畀掙扎」
【Emily】突破機構大館辦展 感受青少年如何「畀掙扎」
【Emily】民主思路9周年 湯家驊盼爭政改空間
【Emily】民主思路9周年 湯家驊盼爭政改空間
【Emily】李家超見廣州市長 話港深廣科創潛力無限
【Emily】李家超見廣州市長 話港深廣科創潛力無限
【Emily】員佐級會林志偉三度冧莊 話爭侮辱公僕罪立法
【Emily】員佐級會林志偉三度冧莊 話爭侮辱公僕罪立法