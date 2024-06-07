屠龍案 證人否認吳智鴻左右手 組織「吹盡雞200人」

彭軍壕（案發時33歲）昨日開始接受代表第五被告賴振邦的大律師是香媛盤問。是香媛由彭的生平問起，彭稱自己中三輟學，原因是「對讀書冇興趣」，父親為退休警察，不知道曾隸屬哪崗位。

曾聽命金主 衝擊中聯辦事件做哨兵

彭提及2014年雨傘運動中在街頭認識吳智鴻，雙方2019年因反修例事件再次聯繫，吳招攬彭加入他領導的新組織，並稱該組織最多能號召逾200人；組織背後有個名叫「大舊」劉偉德的金主，彭7月21日曾受「大舊」指示，在衝擊中聯辦的前線做「哨兵」，提供情報以助「大舊」安排運送物資往前線。

同年7月27日，吳着彭到元朗遊行，稱是針對7．21白衣人的「復仇行動」，吳向彭提供行山杖及戰術背心，彭並沒使用。他在庭上解釋指因為行山杖很礙眼，以及他試穿戰術背心時覺得不舒服。

「冇諗過傷人」 入組織能預期參與暴力

被問該組織有何目的，彭稱自己加入時「冇諗過」，亦無過問，猜測是為召集一群成員供「大舊」差遣。是香媛問彭「你個人有咩目的？」彭沉默片刻，答「想為運動做番啲嘢，但（我）冇諗過做可能會傷害人嘅嘢」，是香媛不解，稱按照彭的說法，他毋須加入組織，憑個人活動也能達成目標。彭稱組織成員更有默契，亦能有計劃地行事，另同意加入組織後能預期要參與暴力事件。

9月16日，彭、吳、賴振邦與其他隊員赴台灣參與為期兩周的軍訓，由一名台灣陸戰隊退役教官指導。教官曾帶他們到一處隱蔽沙灘，眾人只曾點燃一枚汽油彈，訓練時則投擲無點燃的汽油彈。是香媛問彭「你話冇點火，咁掟個樽都要特別訓練？」彭指訓練安排不由他決定。

稱吳智鴻3人謀藉破壞逼政府妥協

彭提及軍訓期間，他數次在宿舍看見吳、賴及張堅順聊天，偶爾經過時聽到3人談及要藉破壞迫使政府妥協。彭在盤問下堅稱自己「冇停低聽、冇偷聽，但係聽到」。

彭在9月台灣軍訓後返港，同月30日陪同吳在西環與「大舊」開會，其間吳說聯絡到人從美國入口槍械。是香媛問彭，他是否深得吳信賴，彭同意。是大狀續問彭是否吳的「左右手」，「佢（吳）去邊都帶埋你」，又或彭是否組織的「第二把交椅」，彭一概不同意。是香媛盤問未完，審訊今續。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

明報記者

（反修例風暴）