今期綠置居超額認購23倍 新申請量為啟鑽苑一半

招國偉稱與估計有距離

今期綠置居昨早舉行攪珠儀式決定揀樓次序，首10個號碼按序為60、51、32、84、81、71、57、76、87、63。房委會今次接獲約5.6萬份申請，當中2.1萬份為新申請，預計今年第三或第四季揀樓。

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，今期申請約1萬份表屬一人申請者、約4.6萬份為家庭申請者，當中2.4萬個家庭以「家有長者優先選樓計劃」申請。她稱，市民是否申請綠置居及揀樓會考慮很多個人因素，包括經濟狀况、息口、市場氛圍等，提到「居屋2023」逾9600伙早前售罄，反映市民對資助置業需求仍殷切。

各申請類別經電腦按攪珠結果隨機排列的次序，今日上載至專用網頁，以及展示於觀塘綠置居售樓處、樂富房委會客戶服務中心、房委會的屋邨辦事處及分區租約事務管理處、房協出租屋邨辦事處及民政事務總署轄下各民政諮詢中心。申請者亦可致電房委會銷售熱線2712 8000查詢。

房委會表示，稍後會分批發信邀請合資格申請者前往觀塘綠置居售樓處選購今期綠置居推售單位。合資格申請者獲邀選購單位時，可視乎單位供應情况，選擇購買綠置居單位或「租置計劃」回收單位。