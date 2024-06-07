結業美容院盜名轉介客戶 業界總會囑行家守法

不私下轉介 提顧客直接求助

美容業總會昨日舉行記者會就事件澄清，主席周偉成稱總會不會參與美容院買賣或業務轉讓，更不會私下轉移客人到其他美容院。他指出，總會2008年推出「美容消費安全網」，為不幸遇上美容院結業或因「特殊原因」無法享用已付款服務的顧客提供轉介服務，但轉介需由消費者直接向總會求助。他再三提醒同業或業務買賣中介人，盜用總會或他人名義作業務轉讓屬違法，切勿以身試法。

事主：新店「疲勞轟炸」促購療程

總會3月起接獲兩封消費者投訴信，涉及訛稱總會主動為結業美容院轉介。投訴人Renen向記者表示，她光顧近7年的美容院Y去年宣布結業，老闆娘向她聲稱在香港美容業總會創會主席葉世雄幫助下，找到有信譽「不硬銷」的美容院跟進服務，着她放心。Renen指新美容店初時服務不錯，向她推銷更高價療程時遂加錢購買，「差唔多係雙倍」，惟其後在療程期間不斷被疲勞轟炸，美容師要求她再加錢買更貴療程，否則將她先前加錢購買的療程降級。Renen非常不滿，曾向消委會投訴，又去信總會稱希望葉勿再推薦信譽不良美容院。

另一事主李小姐（化名）則收到美容院S通知已遷往新址營業，但發現新址是另一美容院P，其經理聲稱S已清盤結業，並由總會將原有客人轉交該美容院，稱李於S未使用的套票及價值會全部作廢。李其後電郵質問總會按哪條法例安排業務轉讓，且跳過公司清盤及業務轉讓法律程序。

覓安全網補償 每次療程要留單

葉世雄昨稱會按事態發展考慮是否報警，並已就美容院Y的事件聯絡到事主群組，會全力協助。葉說，由於安全網服務要確認消費者剩餘療程數目及客戶身分，他提醒消費者每次療程後均應提取及保留單據，萬一美容院結業，可作安全網補償之用，否則總會難以協助。

總會執行委員會副主席關玉竹提醒業界，如因不同原因結業，可聯絡總會，通知受影響顧客可透過安全網機制求助；如經營者決定轉讓業務，亦必須遵守相關法例，首要考慮是為顧客提供最大保障，不應以不真實的資料或描述欺騙顧客。關又說，出讓業務前應謹慎選擇可靠及有信譽的買家，勿只考慮價高者得 ，將顧客「轉售圖利」。