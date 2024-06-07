明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

結業美容院盜名轉介客戶 業界總會囑行家守法

【明報專訊】香港美容業總會近月接連收到消費者投訴，指原先光顧的美容院結業時，訛稱透過總會「協助」或「安排」到另一「可靠」美容院繼續接受服務，涉利用總會公信力。有事主投訴在誤導下「被轉介」到「劏客店」，疲勞轟炸不斷游說加錢購買療程，亦有事主加錢購買療程後一直無法預約。部分人已到消委會、海關及小額錢債審裁處投訴或提出索償，總會稱事件涉及最少14人，金額介乎數千至數萬元，呼籲有需要的消費者向總會求助。

不私下轉介 提顧客直接求助

美容業總會昨日舉行記者會就事件澄清，主席周偉成稱總會不會參與美容院買賣或業務轉讓，更不會私下轉移客人到其他美容院。他指出，總會2008年推出「美容消費安全網」，為不幸遇上美容院結業或因「特殊原因」無法享用已付款服務的顧客提供轉介服務，但轉介需由消費者直接向總會求助。他再三提醒同業或業務買賣中介人，盜用總會或他人名義作業務轉讓屬違法，切勿以身試法。

事主：新店「疲勞轟炸」促購療程

總會3月起接獲兩封消費者投訴信，涉及訛稱總會主動為結業美容院轉介。投訴人Renen向記者表示，她光顧近7年的美容院Y去年宣布結業，老闆娘向她聲稱在香港美容業總會創會主席葉世雄幫助下，找到有信譽「不硬銷」的美容院跟進服務，着她放心。Renen指新美容店初時服務不錯，向她推銷更高價療程時遂加錢購買，「差唔多係雙倍」，惟其後在療程期間不斷被疲勞轟炸，美容師要求她再加錢買更貴療程，否則將她先前加錢購買的療程降級。Renen非常不滿，曾向消委會投訴，又去信總會稱希望葉勿再推薦信譽不良美容院。

另一事主李小姐（化名）則收到美容院S通知已遷往新址營業，但發現新址是另一美容院P，其經理聲稱S已清盤結業，並由總會將原有客人轉交該美容院，稱李於S未使用的套票及價值會全部作廢。李其後電郵質問總會按哪條法例安排業務轉讓，且跳過公司清盤及業務轉讓法律程序。

覓安全網補償 每次療程要留單

葉世雄昨稱會按事態發展考慮是否報警，並已就美容院Y的事件聯絡到事主群組，會全力協助。葉說，由於安全網服務要確認消費者剩餘療程數目及客戶身分，他提醒消費者每次療程後均應提取及保留單據，萬一美容院結業，可作安全網補償之用，否則總會難以協助。

總會執行委員會副主席關玉竹提醒業界，如因不同原因結業，可聯絡總會，通知受影響顧客可透過安全網機制求助；如經營者決定轉讓業務，亦必須遵守相關法例，首要考慮是為顧客提供最大保障，不應以不真實的資料或描述欺騙顧客。關又說，出讓業務前應謹慎選擇可靠及有信譽的買家，勿只考慮價高者得 ，將顧客「轉售圖利」。

上 / 下一篇新聞

5萬公屋戶沒如期交物業申報表 房署稱「嚴肅處理」 消息：死線後仍陸續收到
5萬公屋戶沒如期交物業申報表 房署稱「嚴肅處理」 消息：死線後仍陸續收到
涉騙公屋長津綜援法援 郭卓堅被捕准保釋
涉騙公屋長津綜援法援 郭卓堅被捕准保釋
郭近年最少兩勝訴 律師：無礙覆核結果
郭近年最少兩勝訴 律師：無礙覆核結果
8校友聯署特首：對王沛詩失信心 憂製「政府操控大學」印象 盼令與張翔洽方案
8校友聯署特首：對王沛詩失信心 憂製「政府操控大學」印象 盼令與張翔洽方案
胸痛入院翌日亡 婦裁死於自然
胸痛入院翌日亡 婦裁死於自然
奏國歌涉未站立「擰面」 世盃外3人被捕
奏國歌涉未站立「擰面」 世盃外3人被捕
美眾院一致通過譴責23條 港府：無懼威嚇護國安
美眾院一致通過譴責23條 港府：無懼威嚇護國安
張曉明三月內免去復辭去政協職務
張曉明三月內免去復辭去政協職務
今期綠置居超額認購23倍 新申請量為啟鑽苑一半
今期綠置居超額認購23倍 新申請量為啟鑽苑一半
屠龍案 證人否認吳智鴻左右手 組織「吹盡雞200人」
屠龍案 證人否認吳智鴻左右手 組織「吹盡雞200人」
單位被射催淚彈索償 原告欲傳召蕭澤頤被拒
單位被射催淚彈索償 原告欲傳召蕭澤頤被拒
港澳辦周霽訪港4日 「協調動卧高鐵落實」
港澳辦周霽訪港4日 「協調動卧高鐵落實」
3周3意外 撞機不通報 美航校暫停國泰學員單人飛
3周3意外 撞機不通報 美航校暫停國泰學員單人飛
停辦7年 10月復飛沙特利雅得 林世雄：標誌兩地航空伙伴關係
停辦7年 10月復飛沙特利雅得 林世雄：標誌兩地航空伙伴關係
初選案45人 最早7月初求情
初選案45人 最早7月初求情
太白臺戰前樓擬撤評級 古諮未通過 古蹟辦指修葺後「失真」 古諮委員：有保留特色
太白臺戰前樓擬撤評級 古諮未通過 古蹟辦指修葺後「失真」 古諮委員：有保留特色
紅巴轉綠條件：做滿5年行固定線單一營辦商
紅巴轉綠條件：做滿5年行固定線單一營辦商
人才辦網上直播招聘會 6企業供逾500職
人才辦網上直播招聘會 6企業供逾500職
警預告歐國盃加強冚賭 欠債百萬失妻女 過來人籲勿賭
警預告歐國盃加強冚賭 欠債百萬失妻女 過來人籲勿賭
潮行GBA：灣區過端午 隨處賞龍舟
潮行GBA：灣區過端午 隨處賞龍舟
灣區手記：危言聳聽 ／文：尚東美
灣區手記：危言聳聽 ／文：尚東美
【Emily】風暴名稱增9個 「馬鞍」卸下 換上「青馬」
【Emily】風暴名稱增9個 「馬鞍」卸下 換上「青馬」
【Emily】突破機構大館辦展 感受青少年如何「畀掙扎」
【Emily】突破機構大館辦展 感受青少年如何「畀掙扎」
【Emily】民主思路9周年 湯家驊盼爭政改空間
【Emily】民主思路9周年 湯家驊盼爭政改空間
【Emily】李家超見廣州市長 話港深廣科創潛力無限
【Emily】李家超見廣州市長 話港深廣科創潛力無限
【Emily】員佐級會林志偉三度冧莊 話爭侮辱公僕罪立法
【Emily】員佐級會林志偉三度冧莊 話爭侮辱公僕罪立法