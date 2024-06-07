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港聞

港聞二

張曉明三月內免去復辭去政協職務

【明報專訊】曾任中聯辦及港澳辦主任的張曉明（圖），辭任全國政協常委及委員。張曉明今年3月被免去全國政協副秘書長一職，全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，3個月內先後免職及辭去全部政協職務，不揣測是否涉及紀律問題，但分析張曉明一直在港澳系統工作，加上屆退休之齡，再有新任命的機會不大，「都等於退休」。

劉兆佳料難有新職 「等於退休」

全國政協十四屆常委會第七次會議昨在北京閉幕，會上通過接受張曉明辭任全國政協常委及委員。張曉明今年3月遭免去全國政協副秘書長職務，當時仍留任全國政協常委及委員。他其後繼續出席全國兩會，其間被問到未來工作計劃時拒絕回應。

事隔3個月，張曉明再辭去全國政協常委及委員職務，劉兆佳稱不知悉箇中原因，不便揣測，但承認事件難免引起外界猜測。劉不能肯定張曉明仕途是否到此為止，但對方一直在港澳系統工作，欠缺中央和其他地方的工作歷練，加上今年60歲已接近退休年齡，被免職至今尚無新任命，「都等於退休」。

張曉明曾任中聯辦主任及港澳辦主任，2019年反修例運動爆發，中央2020年初強化港澳領導體制，由全國政協副主席夏寶龍兼任港澳辦主任，張曉明改任常務副主任，保留正部級職級。2022年6月，他增補成為全國政協委員，獲任命為副秘書長。

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