美眾院一致通過譴責23條 港府：無懼威嚇護國安

該無約束力議案由民主黨加州眾議員Adam Schiff及共和黨佛羅里達州眾議員Gus Bilirakis提出，獲眾議院一致通過。動議字眼提及是要回應香港頒布《國安條例》，並促請香港克制不執行國家安全法例、修訂23條符合國際人權標準，以及即時釋放所有政治犯。翻查資料，美國國務院在23條通過後對香港立法表示深切關注，今次國會議案字眼則較重。

港府昨批評，美方干涉屬中國內政的香港事務，強烈敦促美國眾議院停止試圖干預香港依法維護國家安全。

港府稱，《港區國安法》2020年實施以來，「美國一直漠視香港在2019年發生的大型、持續、重創香港社會民生經濟、無日無之的暴亂，通過不同的所謂報告堆砌故事、穿鑿附會，惡意詆毁香港特區維護國家安全相關法律」。港府強調，香港國安法框架與國際人權標準一致。

CECC促YouTube解禁《榮光》

另外，美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）去信Google，質疑本港法庭就《願榮光歸香港》的禁制令違反國際人權原則，促請YouTube重新容許《願榮光歸香港》顯示。YouTube發言人說，強烈反對高院禁制令裁決，目前正研究上訴與否，提醒禁令列出的32段影片在香港以外仍可瀏覽。YouTube說，與CECC一樣，會確保香港的表達自由。