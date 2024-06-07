胸痛入院翌日亡 婦裁死於自然

事主潘玉玲2021年12月4日送院，翌日不治。死因裁判官林希維昨接納病理學醫生供辭，裁定事主死因為心臟主動脈剝離帶心包積血，此致命疾病是身體自然產生，裁定死於自然。林官稱，研訊揭示事主去世過程，「一啲傷痛始終仍然喺度」，寄語事主丈夫和女兒視為試煉，長存平安的心。

心臟主動脈剝離 官提3建議

針對死因庭建議，林官稱「醫學是一門藝術」，有關建議要切實可行，不應取代醫生專業判斷。林官向醫管局提出3項建議，包括1. 若病人投訴胸口撕裂性痛楚，並伸延至背部，醫護應提高警覺，考慮病人是否出現主動脈剝離，亦以新近拍攝的胸腔X光片對比舊X光片，確定病人縱膈腔有否擴大；2. 若懷疑病人患急性心臟疾病，醫護應安排病人接駁心臟監察儀器，每隔4小時檢查心電圖及檢驗心酵素；3. 醫生以口頭方式處方藥物後，應在切實可行下盡快會見病人。

死因庭屢有同類案 家屬質疑未吸教訓

事主丈夫孫智聰在庭外表示，從家屬角度，覺得妻子遭遇不幸。他從研訊了解醫護可改善的地方，感覺難過和有情緒，希望本案可「造福」他人，減少對其他家庭傷害。他提到，妻子在急症室初步診斷為冠心病，內科改以腸胃炎方向診治；若死因庭處理過不少主動脈剝離個案，不知道前線醫護有否從過往裁決中學習，「若（醫護）有學習的話，警覺性提升，我太太會不會在急症室『把關位』好啲呢？」

瑪嘉烈稱跟進 已加強監察培訓

瑪嘉烈醫院回覆稱尊重裁決，會仔細研究判辭及跟進建議，向家屬致以慰問。院方稱已推行一系列措施，加強監察懷疑患急性心臟疾病者的臨牀情况，包括推出先導計劃，如醫生懷疑病人主動脈剝離，可迅速治療。院方已加強員工培訓，並向不同部門分享主動脈剝離個案，以協助同事及早識別，適當診斷。

【案件編號：CCDI 1063/21】

（死因研訊）