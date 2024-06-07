8校友聯署特首：對王沛詩失信心 憂製「政府操控大學」印象 盼令與張翔洽方案

特首辦昨重申，李家超作為港大校監，已要求教育局了解事件後匯報，局方現正了解，又說港大是本港成功學府，巿民對大學良好管治抱期望。本報昨查詢港大對聯署有何回應，連同日前問及最新副校長薪酬等，仍待回應。

8名聯署人包括羅范椒芬、蔡素玉、前校委楊佰成、前校委兼前校董文灼非、前校委黃啟民、畢業生議會前主席湯蕭麗珍、前學生會長張家敏和校友彭泓基。

聯署信提到，港大校委會近日未與校長協商下，迅速委任多名暫任副校長，再次激發校內矛盾，影響大學正常運作，使他們深感憂慮，且對主席王沛詩管理能力失信心。文中指出，校委會如同企業董事會，角色是提供戰略指引，但不會直接參與行政事務，又稱若政府默認校委會的決定，「將造成政府通過委任主席操控大學，架空校長的印象」，不利香港高等教育發展和自由開放的國際形象。

羅范稱關注程序 副校人選無意見

本報昨向羅范椒芬查詢是否認為王沛詩應盡早辭任主席，她回覆「委任主席是校監的職權範圍，不應越俎代庖」。她提到聯署人是關心程序問題、港大聲譽和香港國際形象，「我們對誰當副校長沒有意見，對校委會主席與校長之間的恩怨亦無法評論」，作為熱愛港大的校友，期望校監挺身而出平息風波，讓港大校長和教職員有安定平靜的環境，再攀高峰。

蔡素玉憂損港形象 礙港聘校長

另一聯署人蔡素玉昨亦向有線新聞稱關心程序問題，「是否合情合理、架空校長的權力；如是，是否影響港大管治，更重要的是香港國際形象」，質疑事件影響「有能力、有成就」的國際學者和專家日後來港擔當大學校長的意欲。

港大校董、行會召集人葉劉淑儀表示，知悉校友去信李家超，希望事件盡快平息。她個人認為副校長是校長的團隊，無論誰握委任權，都應充分諮詢校長。

葉劉：副校人選應諮詢校長

港大校委會多年來風波不斷。今波爭議始於去年張翔被匿名投訴，今年4月校委會決議投訴不足以確立（見表）。上周二校委會突審議並通過最新9人副校名單，當中6人屬暫任。張翔日前去信師生，稱過去一年內部紛爭不斷，並斥突然提出決議任命副校的做法「動搖港大學術自主百年基石」。

港大原首席副校長、現任副校長（大學拓展）王于漸昨出席民主思路9周年籌款晚宴，採訪邀請仍稱王為首副。王昨離場前未有接受採訪。