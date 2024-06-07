郭近年最少兩勝訴 律師：無礙覆核結果

如要推翻 須證假資料礙裁決

至於社署、法援署等可否追討已發放的資助，熊運信表示，追討問題言之尚早，一般會優先處理刑事調查及檢控，如證實有人詐騙，法官可在判刑時頒布賠償令，但如果辯方對賠償金額有爭議，就未必處理賠償問題，需另行提出民事索償。他說律政司可代表不同政府部門提出民事索償，但要衡量對方是否有能力賠償。

律政司可民事索償追回資助

大律師陸偉雄回覆稱，法庭裁決具約束力，而裁決是因應與訟雙方提交的證據、陳辭及法官分析而得出的結果，過程中不受干預，故他認為「無論（之後）事主坐監與否、打甩官司都好」，均不會影響當時法庭判決，包括不會將案件重審。他說，事主如涉及騙取政府資助和社會福利，將被追究欺詐及行騙等罪行。他相信欺詐罪蒐證難度低，舉例「搵番10年前紀錄，你真係有資產或戶口結存（隱瞞）」，相關資料可用作舉證。