涉騙公屋長津綜援法援 郭卓堅被捕准保釋

【明報專訊】85歲「長洲覆核王」郭卓堅被指於2013至2022年間騙取政府資助和社會福利，包括公共房屋、長者生活津貼、綜援及法援，昨日涉嫌欺詐被警方拘捕，已獲准保釋候查。郭卓堅昨透露，警方指他涉於2015年就新界原居民丁權的司法覆核申請法援時未有提供馬會戶口資產資料，他解釋當時申報表格上未有列明要填寫相關資料，「個表格都無，我點寫落去」。
警：涉假資料瞞入息資產
本報就被捕人何時申領長者生活津貼及綜援、涉及金額、會否暫停發出、會否收回資助等向社署查詢，署方表示不評論個別個案詳情。社署表示如收到舉報，或在定期覆檢及抽查中懷疑申請人／受助人／受惠人未有如實申報入息或資產，會主動深入調查，嚴重個案更會轉交警方。所有經社署深入調查後確立有涉嫌詐騙成分的個案，社署會向相關者追討多領款項。房署表示沒有補充；法援署昨未有回應查詢。
警方表示，東九龍總區刑事部經深入調查，昨日在長洲以欺詐罪拘捕85歲姓郭男子，他涉嫌於2013至2022年間，透過虛假陳述及提供虛假資料，隱瞞個人入息及資產，藉此騙取政府資助和社會福利，包括公屋、長者生活津貼、綜援及法援。
「警指申法援未提供馬會資產」
郭：個表格都無，我點寫落去
郭卓堅表示，昨晨6時許警員上門將他帶走錄取口供，其後獲准以200元保釋，本月27日再到警署報到。他昨午在長洲接受本報訪問時稱，警方指他於2015年就新界原居民丁權的司法覆核申請法援時沒有如實申報，未提供馬會智財卡資產，包括賭款往來，他解釋當時申報表格上未列明須填寫，故未有申報，而表格上列明的資料都有申報。
認「漏報」1萬存款 「諗住拎錢食飯」
他承認當年漏報1萬元，原本銀行戶口內有5.1萬元，「我報了4.1萬元，因為我填嗰陣諗住拎錢去食飯」。
郭卓堅稱對被捕並不擔心，強調自己「不談政治」，入稟司法覆核皆「為民請命」，舉例當年就丁權提出司法覆核，自己並沒有丁權或丁屋，「你（政府）成日話無地方起屋，丁屋兩三層，你拆嚟咪多啲人住」。他說，若政府沒有違反憲法，自己不會覆核。
曾獲派公屋 「收到後兩月已去信取消」
另外，郭早前被傳媒揭發於2019年獲配油塘油麗邨公屋單位，惟長年居於長洲東堤小築，被質疑濫用公屋資源。他回應稱，警方昨亦有就事件查問他，他說獲分配的單位位於「山頂」，交通不便，且不利輪椅出入，故收到後兩個月已去信取消。據了解，房署其後依照程序在2022年收回單位。
郭卓堅過往曾就鉛水事件、區選三會提名機制及2萬張「免針紙」失效等多宗案件提出司法覆核。翻查過往報道，郭提出的司法覆核，近年有兩次勝訴，分別為2014年控告食環署就長洲無牌殯儀不執法，以及2022年質疑政府宣布逾兩萬張新冠「免針紙」失效屬濫權；後者勝訴後，政府修例賦權醫衛局長在特定情况下可廢除「免針紙」。郭因多宗覆核敗訴，2020年被指拖欠訟費逾156萬元，遭律政司入稟高等法院申請破產，2020年7月8日法官在郭卓堅缺席下頒布破產令。