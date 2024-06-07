涉騙公屋長津綜援法援 郭卓堅被捕准保釋

警：涉假資料瞞入息資產

本報就被捕人何時申領長者生活津貼及綜援、涉及金額、會否暫停發出、會否收回資助等向社署查詢，署方表示不評論個別個案詳情。社署表示如收到舉報，或在定期覆檢及抽查中懷疑申請人／受助人／受惠人未有如實申報入息或資產，會主動深入調查，嚴重個案更會轉交警方。所有經社署深入調查後確立有涉嫌詐騙成分的個案，社署會向相關者追討多領款項。房署表示沒有補充；法援署昨未有回應查詢。

警方表示，東九龍總區刑事部經深入調查，昨日在長洲以欺詐罪拘捕85歲姓郭男子，他涉嫌於2013至2022年間，透過虛假陳述及提供虛假資料，隱瞞個人入息及資產，藉此騙取政府資助和社會福利，包括公屋、長者生活津貼、綜援及法援。

「警指申法援未提供馬會資產」

郭：個表格都無，我點寫落去

郭卓堅表示，昨晨6時許警員上門將他帶走錄取口供，其後獲准以200元保釋，本月27日再到警署報到。他昨午在長洲接受本報訪問時稱，警方指他於2015年就新界原居民丁權的司法覆核申請法援時沒有如實申報，未提供馬會智財卡資產，包括賭款往來，他解釋當時申報表格上未列明須填寫，故未有申報，而表格上列明的資料都有申報。

認「漏報」1萬存款 「諗住拎錢食飯」

他承認當年漏報1萬元，原本銀行戶口內有5.1萬元，「我報了4.1萬元，因為我填嗰陣諗住拎錢去食飯」。

郭卓堅稱對被捕並不擔心，強調自己「不談政治」，入稟司法覆核皆「為民請命」，舉例當年就丁權提出司法覆核，自己並沒有丁權或丁屋，「你（政府）成日話無地方起屋，丁屋兩三層，你拆嚟咪多啲人住」。他說，若政府沒有違反憲法，自己不會覆核。

曾獲派公屋 「收到後兩月已去信取消」

另外，郭早前被傳媒揭發於2019年獲配油塘油麗邨公屋單位，惟長年居於長洲東堤小築，被質疑濫用公屋資源。他回應稱，警方昨亦有就事件查問他，他說獲分配的單位位於「山頂」，交通不便，且不利輪椅出入，故收到後兩個月已去信取消。據了解，房署其後依照程序在2022年收回單位。

郭卓堅過往曾就鉛水事件、區選三會提名機制及2萬張「免針紙」失效等多宗案件提出司法覆核。翻查過往報道，郭提出的司法覆核，近年有兩次勝訴，分別為2014年控告食環署就長洲無牌殯儀不執法，以及2022年質疑政府宣布逾兩萬張新冠「免針紙」失效屬濫權；後者勝訴後，政府修例賦權醫衛局長在特定情况下可廢除「免針紙」。郭因多宗覆核敗訴，2020年被指拖欠訟費逾156萬元，遭律政司入稟高等法院申請破產，2020年7月8日法官在郭卓堅缺席下頒布破產令。