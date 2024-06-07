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5萬公屋戶沒如期交物業申報表 房署稱「嚴肅處理」 消息：死線後仍陸續收到

【明報專訊】房屋署今年4月向逾25萬個住滿10年的公屋租戶派發富戶政策申報表及居住情况申報表，截至5月底限期最後一日，署方收回超過20萬份、即約八成申報表。政府消息人士稱，「死線」後仍陸續收到申報表，料最新數字遠較截止時高；但針對一些經勸喻後仍冥頑不靈不交表的租戶，署方會重點處理，最嚴重或會終止租約。

八成準時交 將密集家訪失聯者

第二輪申報上月31日截止，據署方統計仍有約5萬份、即約兩成租戶未交富戶政策申報表及居住情况申報表。截至限期前一周（5月24日），房署共收表11萬份，佔整體43%。

房署昨回覆本報表示，會嚴肅處理未交表個案，並以不同方法聯絡租戶，以確定他們是否有特殊情况而未能準時交表。就未能聯絡的租戶，署方會啓動深入調查，包括密集家訪、向其他政府部門索取關鍵資料等，以查證有否蓄意拒絕申報或濫用公屋資源，若確立有此情况，房委會會向租戶發出遷出通知書；如有違法行為亦會嚴肅執法。

黃碧如料部分涉長者、離港等原因

房署透露已開始透過與土地註冊處建立的資料比較及核對機制，分批查核該25萬租戶填交的申報表，詳細覆核每宗住戶擁有物業或土地的資料並跟進，包括採取租約管制行動及跟進檢控事宜等。

房委會資助房屋小組主席黃碧如向本報稱，約5萬公屋租戶未在截止申報前交表是偏多，但相信不少屬長者、離港或其他原因，房署可個別酌情考慮是否接受補交。她強調房署對無合理辯解者絕不能姑息，必須嚴肅處理。

立法會議員、房委會資助房屋小組委員梁文廣認為，25萬個租戶中有八成交表算不錯，與過往交表紀錄相若，而且截至限期前一周僅四成多租戶交表，短短一周提升至八成，進展不錯，證明租戶通常習慣在最後階段才遞交。他說，當局需辨識有交表困難和故意不交表者，在合理時間內協助租戶盡快填表，通融處理有關個案；若是蓄意不交又不與房署聯絡者，當局應果斷處理。

根據《房屋條例》，住戶明知而作虛假陳述屬刑事罪行，最高可判罰款5萬元和監禁6個月；因忽略提供申報表指明的詳情，最高可判罰款2.5萬元和監禁3個月。上述兩種情况均可能被終止租約，並在終止租約後5年內不得再申請公屋。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕房屋署 房委會 公屋 公屋富戶政策

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