明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區手記：危言聳聽 ／文：尚東美

【明報專訊】「龍舟水將至！廣東人要挑戰暴雨上班30天」、「狂風暴雨冰雹襲兩廣福建」、「強降水周日到貨！周一上午或延遲上學」……這些天來，內地自媒體的天氣預報標題一個比一個搶眼。但望望廣州的窗外，陰雨綿綿，打傘的途人行色匆匆，「龍舟水」季節，本來就是這樣，哪有天天又「狂」又「暴」的。外省的朋友嚇得發來慰問，記者還要解釋：「沒事呀，小雨而已。」

正如香港有學者講過，「天氣差的時候更需要天文台」。此話不假，但有些網帖刻意誇大可能出現的壞天氣博取流量，那就有問題。誠然，在現有技術條件下，氣象預報有局限，未必100%準確預言，加上不同地區觀感各異，同樣是「廣州暴雨」，越秀、天河可能被「力場」護着，但番禺、南沙大雨滂沱，那也不能說預報全錯。

從社會管理角度講，氣象預報若講得「悲觀」一些，讓下至普通市民、上至政府應急部門做好「最壞打算」，保障安全，這是有意義的。但「狼來了」次數多了，市民又會埋怨預報不準、政府反應過度，明明雨勢不是很大，為什麽提前宣布列車停運？尤其是時刻擔心學校停課的家長，到底要不要做準備？與其盡信那些「製造焦慮」的預報，不如「土法觀天」，看看東邊「黑晒」西邊「光番」，帶齊雨具穿好短褲涼鞋出門去吧。

文：尚東美

上 / 下一篇新聞

5萬公屋戶沒如期交物業申報表 房署稱「嚴肅處理」 消息：死線後仍陸續收到
5萬公屋戶沒如期交物業申報表 房署稱「嚴肅處理」 消息：死線後仍陸續收到
涉騙公屋長津綜援法援 郭卓堅被捕准保釋
涉騙公屋長津綜援法援 郭卓堅被捕准保釋
郭近年最少兩勝訴 律師：無礙覆核結果
郭近年最少兩勝訴 律師：無礙覆核結果
8校友聯署特首：對王沛詩失信心 憂製「政府操控大學」印象 盼令與張翔洽方案
8校友聯署特首：對王沛詩失信心 憂製「政府操控大學」印象 盼令與張翔洽方案
胸痛入院翌日亡 婦裁死於自然
胸痛入院翌日亡 婦裁死於自然
奏國歌涉未站立「擰面」 世盃外3人被捕
奏國歌涉未站立「擰面」 世盃外3人被捕
美眾院一致通過譴責23條 港府：無懼威嚇護國安
美眾院一致通過譴責23條 港府：無懼威嚇護國安
張曉明三月內免去復辭去政協職務
張曉明三月內免去復辭去政協職務
結業美容院盜名轉介客戶 業界總會囑行家守法
結業美容院盜名轉介客戶 業界總會囑行家守法
今期綠置居超額認購23倍 新申請量為啟鑽苑一半
今期綠置居超額認購23倍 新申請量為啟鑽苑一半
屠龍案 證人否認吳智鴻左右手 組織「吹盡雞200人」
屠龍案 證人否認吳智鴻左右手 組織「吹盡雞200人」
單位被射催淚彈索償 原告欲傳召蕭澤頤被拒
單位被射催淚彈索償 原告欲傳召蕭澤頤被拒
港澳辦周霽訪港4日 「協調動卧高鐵落實」
港澳辦周霽訪港4日 「協調動卧高鐵落實」
3周3意外 撞機不通報 美航校暫停國泰學員單人飛
3周3意外 撞機不通報 美航校暫停國泰學員單人飛
停辦7年 10月復飛沙特利雅得 林世雄：標誌兩地航空伙伴關係
停辦7年 10月復飛沙特利雅得 林世雄：標誌兩地航空伙伴關係
初選案45人 最早7月初求情
初選案45人 最早7月初求情
太白臺戰前樓擬撤評級 古諮未通過 古蹟辦指修葺後「失真」 古諮委員：有保留特色
太白臺戰前樓擬撤評級 古諮未通過 古蹟辦指修葺後「失真」 古諮委員：有保留特色
紅巴轉綠條件：做滿5年行固定線單一營辦商
紅巴轉綠條件：做滿5年行固定線單一營辦商
人才辦網上直播招聘會 6企業供逾500職
人才辦網上直播招聘會 6企業供逾500職
警預告歐國盃加強冚賭 欠債百萬失妻女 過來人籲勿賭
警預告歐國盃加強冚賭 欠債百萬失妻女 過來人籲勿賭
潮行GBA：灣區過端午 隨處賞龍舟
潮行GBA：灣區過端午 隨處賞龍舟
【Emily】風暴名稱增9個 「馬鞍」卸下 換上「青馬」
【Emily】風暴名稱增9個 「馬鞍」卸下 換上「青馬」
【Emily】突破機構大館辦展 感受青少年如何「畀掙扎」
【Emily】突破機構大館辦展 感受青少年如何「畀掙扎」
【Emily】民主思路9周年 湯家驊盼爭政改空間
【Emily】民主思路9周年 湯家驊盼爭政改空間
【Emily】李家超見廣州市長 話港深廣科創潛力無限
【Emily】李家超見廣州市長 話港深廣科創潛力無限
【Emily】員佐級會林志偉三度冧莊 話爭侮辱公僕罪立法
【Emily】員佐級會林志偉三度冧莊 話爭侮辱公僕罪立法