灣區手記：危言聳聽 ／文：尚東美

【明報專訊】「龍舟水將至！廣東人要挑戰暴雨上班30天」、「狂風暴雨冰雹襲兩廣福建」、「強降水周日到貨！周一上午或延遲上學」……這些天來，內地自媒體的天氣預報標題一個比一個搶眼。但望望廣州的窗外，陰雨綿綿，打傘的途人行色匆匆，「龍舟水」季節，本來就是這樣，哪有天天又「狂」又「暴」的。外省的朋友嚇得發來慰問，記者還要解釋：「沒事呀，小雨而已。」
正如香港有學者講過，「天氣差的時候更需要天文台」。此話不假，但有些網帖刻意誇大可能出現的壞天氣博取流量，那就有問題。誠然，在現有技術條件下，氣象預報有局限，未必100%準確預言，加上不同地區觀感各異，同樣是「廣州暴雨」，越秀、天河可能被「力場」護着，但番禺、南沙大雨滂沱，那也不能說預報全錯。
從社會管理角度講，氣象預報若講得「悲觀」一些，讓下至普通市民、上至政府應急部門做好「最壞打算」，保障安全，這是有意義的。但「狼來了」次數多了，市民又會埋怨預報不準、政府反應過度，明明雨勢不是很大，為什麽提前宣布列車停運？尤其是時刻擔心學校停課的家長，到底要不要做準備？與其盡信那些「製造焦慮」的預報，不如「土法觀天」，看看東邊「黑晒」西邊「光番」，帶齊雨具穿好短褲涼鞋出門去吧。