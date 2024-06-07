灣區手記：危言聳聽 ／文：尚東美

正如香港有學者講過，「天氣差的時候更需要天文台」。此話不假，但有些網帖刻意誇大可能出現的壞天氣博取流量，那就有問題。誠然，在現有技術條件下，氣象預報有局限，未必100%準確預言，加上不同地區觀感各異，同樣是「廣州暴雨」，越秀、天河可能被「力場」護着，但番禺、南沙大雨滂沱，那也不能說預報全錯。

從社會管理角度講，氣象預報若講得「悲觀」一些，讓下至普通市民、上至政府應急部門做好「最壞打算」，保障安全，這是有意義的。但「狼來了」次數多了，市民又會埋怨預報不準、政府反應過度，明明雨勢不是很大，為什麽提前宣布列車停運？尤其是時刻擔心學校停課的家長，到底要不要做準備？與其盡信那些「製造焦慮」的預報，不如「土法觀天」，看看東邊「黑晒」西邊「光番」，帶齊雨具穿好短褲涼鞋出門去吧。

文：尚東美