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港聞

港聞二

潮行GBA：灣區過端午 隨處賞龍舟

【明報專訊】下周一（10日）便是端午節，灣區處處都有應節活動。早前廣州各村舉行「起龍」儀式，喚醒沉睡河底一年的龍舟；其中以車陂村龍舟文化極具代表性，保留起龍、採青、賽龍、招景等傳統儀式。龍舟競渡也在各市拉開帷幕，東莞有3場大型龍舟賽事；佛山有「疊滘彎道賽龍船」，急煞、飄移特技較量，以及在南海西樵山的「半山扒龍船」活動。

明報記者 司徒聰穎

車陂村是千多年歷史的城中古村，有20多萬人口，其龍舟文化極具代表性。車陂街社區里共12個活躍的龍船會，全村的傳統龍舟超過50條，早在大半個月前村民已在準備，包括5月26日武功蘇船會舉行採青儀式。採青前，村民為供在祠堂的龍頭龍尾「梳妝打扮」。

「好像我們要出街一樣，先化妝打扮一下，紮好條辮仔。」其中一名村民說，先用紅色塑料繩將龍眼葉綑紮在龍頭角上，並紮進一些柏枝，再為龍頭和龍尾掛上紅色彩綢，貼上龍船符，用羅傘和旗幟等裝飾龍船。準備妥當後，道士手持小鑼與槌，口中念誦；其後取公雞冠血，滴在生薑上，用毛筆蘸塗點在龍頭龍尾，是為「點睛」。

爆竹聲後，年輕一輩抬起龍頭、龍尾、羅傘、神龕等按序離開祠堂向車陂涌走去，安裝在河涌邊的新「東坡」號上。該龍舟建於2022年，是有156年歷史的龍舟「東坡」號的「接班人」。據知採青後龍船便可參加「龍舟景」。車陂龍舟景有300多年歷史，被譽為廣州最大，更是廣東第八批省級非物質文化遺產代表項目。楊箕、獵德於6月10日也分別於發展中心對出的珠江邊和獵德涌舉行招景活動，歡迎市民遊客前往觀賞。

此外，東莞市自5月18日起推出一個多月的龍舟主題活動，包括2024年廣東龍舟季暨東莞龍舟月系列活動等大型賽事；以及在龍舟月期間舉辦40多項龍舟文化活動，包括寒溪河趁景系列活動。有別於一般龍舟競渡，佛山南海西樵山開創的「半山扒龍船」在山中的天湖公園舉行，既能欣賞山景，又可欣賞湖中龍舟景。

疊滘水道刁鑽 展急煞飄移技術

位於佛山南海的疊滘村則有「水上飄移」龍舟賽。「疊滘彎道賽龍船」是佛山市非遺項目，有500多年歷史。由於疊滘水道刁鑽，最窄只有3米，不時出現大「S彎」、「L彎」、「C彎」。划手經過長年累月訓練，熟習在狹窄河道極速過彎，令龍舟頃刻間水面上漂浮，形成獨特的「飄移」效果；在狹窄的河道盡頭，划手更要看準時機把槳插在水中，使龍船急煞轉身。

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