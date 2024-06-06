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港聞

港聞二

【Emily】灣區買樓編配公務員？ 楊何say No

【明報專訊】政府設有公務員公共房屋配額計劃，為初級公務員及紀律部隊員佐級人員，提供入住公屋或購買資助房屋嘅機會。不過，單位始終供不應求，新民黨立法會議員黎棟國就問政府，會唔會重新考慮喺鄰近嘅大灣區城市買房屋編配畀合資格公務員。公務員事務局長楊何蓓茵斬釘截鐵回覆，黎棟國嘅建議會為政府帶來龐大財政負擔，政府無計劃去大灣區買樓作公務員房屋福利。

稱配額計劃屬酌情房屋福利

楊何蓓茵話，公務員公共房屋配額計劃係一項酌情而非依據服務條件提供嘅房屋福利，合資格嘅初級公務員及紀律部隊員佐級人員，可根據配額計劃申請公屋單位或購買資助房屋單位（綠表）。佢話合資格人員能否獲得編配配額，主要受配額嘅數量、所選屋邨或地區，及該人員相對其他申請人嘅優先次序所影響。

楊何蓓茵提供資料，話過去5個年度（即2018/2019至2022/23年度），就適用於初級文職人員嘅一般配額，每年平均約有4100宗公屋配額申請及約2800宗綠表配額申請，而獲得公屋配額及綠表配額嘅比率分別為16%及21%。至於適用於紀律部隊員佐級人員嘅特別配額方面，每年平均約有3900宗公屋配額申請及約500宗綠表配額申請，成功比率分別為9%及63%。

相關字詞﹕黎楝國 公務員公共房屋配額計劃 公務員事務局

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