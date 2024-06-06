明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

男子起底警員兩議員 認違反私隱條例

【明報專訊】25歲男生涉在facebook發布一名警員的「通緝令」，披露警員的個人資料，並在Telegram群組公開兩名立法會議員的電話號碼，配上「現任垃圾會議員」字眼。他昨日在西九龍裁判法院承認4項「未獲資料當事人同意下披露其個人資料」罪，獲准保釋，押後至本月26日判刑，以待索取社會服務令報告。

案情指報稱學生的被告何希賢為Telegram群組「Stand w/ укр | 何歡喜-公海」成員，亦是facebook帳戶「Harry Ho」持有人。2022年3月，被告在群組發布立法會議員A及B的姓名與電話號碼，寫有「現任垃圾會議員嘅聯絡資料」，不久被捕。警方調查手機發現，被告曾披露男子C的電話號碼和住址等，並披露C的妻子名字，批評C「勾二嫂」。被告警誡下承認在Telegram群組發帖，稱「玩吓㗎咋，無惡意」。

此外，被告去年7月在facebook群組「石鳴新聞社ROCK & ROAR」發布警員X的「通緝令」，當中披露X的姓名、容貌，訛稱X干犯刑事罪行。被告去年10月再被捕，承認因貪玩發布X的資料，上網下載X的照片和繪圖製作X的「通緝令」。涉案4名事主從未同意被告披露自己的資料。

【案件編號：WKCC 1620/24】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 私隱條例 未獲資料當事人同意下披露其個人資料

上 / 下一篇新聞

擬禁排隊時吸煙 火車頭難管不落實 禁向未成年者提供煙草 今公布短中長期控煙措施
擬禁排隊時吸煙 火車頭難管不落實 禁向未成年者提供煙草 今公布短中長期控煙措施
今年度資助39家鄉文化活動 民署：涉款1000萬 6月維園嘉年華 主辦：共獲資助逾百萬
今年度資助39家鄉文化活動 民署：涉款1000萬 6月維園嘉年華 主辦：共獲資助逾百萬
六四拘4人 兩男女保釋
六四拘4人 兩男女保釋
的士車隊須具效率 運署：可隨時研訊
的士車隊須具效率 運署：可隨時研訊
的士投訴破千宗 多疫前近倍
的士投訴破千宗 多疫前近倍
「城市景昔」增鯉魚門6景 另添港產片元素
「城市景昔」增鯉魚門6景 另添港產片元素
臥鋪高鐵開售 來往滬港高級票熱賣
臥鋪高鐵開售 來往滬港高級票熱賣
香港國際旅遊展下周開 參展商：港人北上「走更遠」
香港國際旅遊展下周開 參展商：港人北上「走更遠」
九巴工會倡加薪8% 增發節日上班津貼
九巴工會倡加薪8% 增發節日上班津貼
指北上潮沒大不了 陳啟宗籲業界反思 形容「美事」需認清現實 零售跌恒隆也受損
指北上潮沒大不了 陳啟宗籲業界反思 形容「美事」需認清現實 零售跌恒隆也受損
綁震蛋車廂狎少女 醫生上訴駁回
綁震蛋車廂狎少女 醫生上訴駁回
未揭主動脈剝離致命 夫：太太好不幸
未揭主動脈剝離致命 夫：太太好不幸
控方播錄音 黎稱英文版要多報中國維權新聞
控方播錄音 黎稱英文版要多報中國維權新聞
刀架女兒要脅斬子 精神病漢認罪
刀架女兒要脅斬子 精神病漢認罪
的士撞女童不顧而去 套假牌司機自首 「影子的士」一牌兩用 業界稱已不普遍
的士撞女童不顧而去 套假牌司機自首 「影子的士」一牌兩用 業界稱已不普遍
羅奇：港需捍衛獨特性 與內地區分 政府不點名反駁 指忽視香港優勢
羅奇：港需捍衛獨特性 與內地區分 政府不點名反駁 指忽視香港優勢
屠龍證人認同吳智鴻「癲」 憂退出計劃「搵人殺我搞屋企人」
屠龍證人認同吳智鴻「癲」 憂退出計劃「搵人殺我搞屋企人」
稱還押時獲告知可做「金手指」
稱還押時獲告知可做「金手指」
海關搗冒牌藥妝供應零售商 檢62萬元假貨拘5人
海關搗冒牌藥妝供應零售商 檢62萬元假貨拘5人
活在灣區：北上租車自駕 宜格價留意「備註」
活在灣區：北上租車自駕 宜格價留意「備註」
衛署設藥械辦公室 部署建立監管中心
衛署設藥械辦公室 部署建立監管中心
【Emily】端午維港夜空睇龍舟
【Emily】端午維港夜空睇龍舟
【Emily】政府宣傳吸全球人才 馬貝利拍片打頭陣 讚港機遇處處
【Emily】政府宣傳吸全球人才 馬貝利拍片打頭陣 讚港機遇處處
【Emily】立會秘書處改組 開支不增 副秘一變二
【Emily】立會秘書處改組 開支不增 副秘一變二
【Emily】灣區買樓編配公務員？ 楊何say No
【Emily】灣區買樓編配公務員？ 楊何say No
【Emily】享壽15 中大崇基貓Misha返天家
【Emily】享壽15 中大崇基貓Misha返天家