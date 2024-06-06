男子起底警員兩議員 認違反私隱條例

案情指報稱學生的被告何希賢為Telegram群組「Stand w/ укр | 何歡喜-公海」成員，亦是facebook帳戶「Harry Ho」持有人。2022年3月，被告在群組發布立法會議員A及B的姓名與電話號碼，寫有「現任垃圾會議員嘅聯絡資料」，不久被捕。警方調查手機發現，被告曾披露男子C的電話號碼和住址等，並披露C的妻子名字，批評C「勾二嫂」。被告警誡下承認在Telegram群組發帖，稱「玩吓㗎咋，無惡意」。

此外，被告去年7月在facebook群組「石鳴新聞社ROCK & ROAR」發布警員X的「通緝令」，當中披露X的姓名、容貌，訛稱X干犯刑事罪行。被告去年10月再被捕，承認因貪玩發布X的資料，上網下載X的照片和繪圖製作X的「通緝令」。涉案4名事主從未同意被告披露自己的資料。

【案件編號：WKCC 1620/24】