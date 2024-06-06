海關搗冒牌藥妝供應零售商 檢62萬元假貨拘5人

包裝仿真度高 細節有瑕疵

海關版權及商標調查科調查主任陳溢龍表示，海關接獲舉報指有人以低價出售懷疑冒牌藥物及化妝品，經調查後，海關前日搜查旺角3間零售店舖及火炭一個儲存倉，檢獲該批懷疑冒牌貨。行動中拘捕3男2女，年齡介乎28歲至90歲，兩人是供應商負責人，一人是零售店負責人，其餘為店舖員工，涉嫌違反《商標說明條例》，各人已獲保釋候查。

批發價較廉 商舖正價賣

海關表示，涉案供應商利用新界區的儲存倉，以低調及隱藏方式，派銷售員「行街」將冒牌藥物樣辦帶到零售店兜售，獲取客源；而涉案藥品無論包裝或樽身的仿真度高，一般市民難辨真偽，不過製作疑因顧及成本，防偽細節仍有瑕疵。

海關舉例，假冒「雙飛人藥水」的藥盒內說明書紙質及樽底紋路均較正貨粗糙；假冒中成藥「黃道益活絡油」的商標印刷參差，未如正貨清晰可見，樽身底部批號數字亦非置中印刷。

海關透露，涉案供應商已運作一段時間，相信有假冒藥品已流出市面，暫未接獲市民相關投訴，將調查供應商及零售商有否關連。調查顯示，供應商以低於批發價的價格向零售店出售藥品，冒牌貨品的零售價與正貨無異。據悉，「雙飛人藥水」及「黃道益活絡油」一般批發價40多元，涉案供應商以約30元銷售冒牌藥品，吸引零售商入貨。海關提醒消費者光顧信譽良好店舖，如有懷疑可向商標持有人及代理查詢。